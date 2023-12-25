«Главная проблема, которая ждёт Суздаль, — слишком много желающих туда приехать»



VK Гид: Как часто вы получаете заказы на создание айдентики для таких городов, как Суздаль? Что вы уже делали и какой кейс оказался самым сложным?

Артемий Лебедев: С тех пор, как мы сделали первый логотип для российского города в 2009 году (это была Пермь) у нас в портфолио появилась целая коллекция логотипов: например, Калужская область, Ярославль, Ижевск, Москва, Саратов, Екатеринбург, Калининградская область, Санкт-Петербург, Ташкент, Волоколамск, Кострома, Елец, Рязань, Агидель и другие. И, наконец, Суздаль! Все кейсы сложные и интересные.

«Логотип будет абсолютно везде»

VK Гид: С чем у вас ассоциируется Суздаль?

Артемий Лебедев: Суздаль у меня ассоциируется с драгоценной шкатулкой. Город совершенно волшебный и прекрасный, идеальный для прогулок и погружения в историю. При этом город живой, хоть и музей.

VK Гид: Какие памятники культуры оказали влияние на айдентику?

Артемий Лебедев: За основу мы взяли цвет с купола Рождественского собора, добавив сокола с ромбовидным глазом и современной яркой типографикой. У нас не было задачи скопировать какой-либо фрагмент из имеющихся в городе, мы создавали настроение.

VK Гид: Почему для паттерна были выбраны такие яркие, насыщенные цвета — ведь их едва ли встретишь в естественной среде Суздаля?

Артемий Лебедев: О, нет, Суздаль — очень яркий город!

VK Гид: В одном из интервью вы ранее упомянули, что шрифт «Альфа и Омега» показывает «вневременную ценность города», что это значит?

Артемий Лебедев: В надписи и в дескрипторе есть буквы Альфа и Омега — символы начала и конца, божественного начала города.

VK Гид: Как вы работали над айдентикой? Кажется, что на первом этапе, этапе ресерча, не обойтись без консультаций краеведов или антропологов, которые помогут декодировать локацию. Прибегали ли вы к таким методам?

Артемий Лебедев: Разумеется, мы много времени провели в городе, общались с хранителями, историками, краеведами и этнографами, обошли весь город и сделали несколько вариантов. Вся работа была сделана за 72 дня.

VK Гид: Как прошла презентация, как горожане отреагировали на проект, есть ли уже какая-то обратная связь?

Артемий Лебедев: Всё прошло на удивление благодушно. И мне понравилось название, которое комментаторы придумали для логотипа — «Сокол тысячелетия». Потому что Суздалю 1000 лет, а на логотипе сокол.

VK Гид: Есть ли понимание, какие именно сервисы, продукты и предметы будут «облачены» в ваш фирменный дизайн в год 1000-летия Суздаля?

Артемий Лебедев: Логотип будет абсолютно везде, включая и продукцию, которая производится в городе. Например, на каждой этикетке продукции завода «Суздальский пивовар».

VK Гид: Как вам кажется, какие у Суздаля как туристического бренда есть сильные и слабые стороны?

Артемий Лебедев: Главная проблема, которая ждёт Суздаль, — слишком много желающих туда приехать.

VK Гид: Визуально города Золотого кольца России могут показаться похожими: маковки церквей, изразцовые печи… но что делает Суздаль Суздалем? Для Владимира, Кинешмы или, скажем, Плёса эта айдентика бы не подошла?

Артемий Лебедев: Нет, там совершенно другой вайб в этих городах. Они по-своему прекрасны, но другие. Единый туристический бренд придуман до нас — это как раз «Золотое кольцо». Это очень классная идея, которая объединила эти города в сознании людей. Раньше они и не знали, что являются Золотым кольцом.

«От Ельца до Минусинска со всеми остановками»

VK Гид: Сейчас можно наблюдать в российском медиаполе повышенный интерес к российской культуре во всем ее национальном многообразии, появляются разные медиапроекты, локальные бренды. С чем, по-вашему, связан этот рост популярности?

Артемий Лебедев: С тем, что мы в очередной раз заметили, что у нас есть прекрасная древняя история. Она никуда не девалась, просто все летали в Париж и Стамбул.

VK Гид: В начале декабря появилась новость про Суздаль, неделю спустя — мастер-план Грозного. Звучит, как очень полярные сущности: 1000-летний православный центр и «сердце» Чечни — как удается в параллель работать над такими разными проектами?

Артемий Лебедев: Работали разные команды. Наша студия умеет делать параллельно много сложных проектов, все-таки, у нас работает больше трёхсот специалистов.

VK Гид: Так или иначе, эти проекты часто оказываются в разработке именно у вашей студии. Почему редко получается передать работу над региональной айдентикой кому-то местному, локальному креативному бюро, которое априори больше в контексте?

Артемий Лебедев: А почему Московский Кремль строили итальянцы? Можно же было найти москвичей? А потому что всегда во все времена приглашали не просто местных жителей, а лучших специалистов. Это обогащает культуру и создает памятники.

VK Гид: В последние годы такие города как Нижний Новгород, Плёс, Казань, теперь вот Суздаль попадали в фокус внимания: сперва там запускались социокультурные проекты, постепенно открывались рестораны и отели, стали приезжать туристы. Какие российские локации, по-вашему мнению, остаются в тени, порой незаслуженно?

Артемий Лебедев: От Ельца до Минусинска со всеми остановками. У нас огромное количество интереснейших мест, до которых пока люди не добрались. Мы активно работаем над тем, чтобы это исправить.