Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главаря якудзы арестовали в Токио за кражу карточек с покемонами

В Токио арестовали одного из главарей банды, который украл карточки с покемонами, пишет местное издание Japan Today.

Источник: Reuters

Как сообщили в токийской полиции, арестованного зовут Кейта Сайто, ему 39 лет. Он является одним из главарей второй по численности преступной группировки. Мужчина был пойман полицейскими после ограбления. При себе у него нашли $1600 и 25 карточек с покемонами.

Сайто признал свою вину и был помещен под стражу. Сейчас следователи разыскивают еще двоих мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. После того, как новость арестованном Кейта разошлась по соцсетям, люди принялись шутить на это счет.

«Даже якудза увлекаются покемонами», — пишут комментаторы.