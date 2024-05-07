Главаря якудзы арестовали в Токио за кражу карточек с покемонами

Как сообщили в токийской полиции, арестованного зовут Кейта Сайто, ему 39 лет. Он является одним из главарей второй по численности преступной группировки. Мужчина был пойман полицейскими после ограбления. При себе у него нашли $1600 и 25 карточек с покемонами.
Сайто признал свою вину и был помещен под стражу. Сейчас следователи разыскивают еще двоих мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. После того, как новость арестованном Кейта разошлась по соцсетям, люди принялись шутить на это счет.
«Даже якудза увлекаются покемонами», — пишут комментаторы.