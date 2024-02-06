Глава РАН: человек может потерять контроль над своими гаджетами

Академик Красников заметил, что не любит самого термина «искусственный интеллект», предпочитая говорить все же о нейронных сетях и машинном обучении. «Искусственная нейронная сеть — это хорошо? Да, однако проблемы, связанные с кибербезопасностью, когда ваши изображение и голос могут быть подделаны и использованы против вас, плохо. Вы спросили про восстание машин, а я отвечаю, что гораздо реальнее сегодня угроза, когда не сможете управлять своими гаджетами, это будет делать за вас кто-то другой», — рассказал глава РАН.