Глава Disney признал работу на количество, а не на качество

Глава студии Disney Боб Айгер признал, что в последнее время компания отдавала предпочтение не качеству проектов, а их количеству. Он также назвал эту ситуацию одной из главных проблем корпорации. Об этом пишет Deadline.

«Что касается сборов наших последних проектов, то думаю, что одна из главных проблем заключается в том, что мы слишком много всего производим. Когда речь идет о креативности, то качество критично. А большое количество работ во многом может это качество уничтожить», — заявил глава компании.

Боб Айгер занимал должность генерального директора Disney на протяжении 15 лет, вплоть до 2020 года. Под его руководством был запущен стриминговый сервис Disney+. В 2019 году Айгер стал бизнесменом года по версии журнала Time за то, что превратил компанию «из скучного медиа в культурную силу». Три года назад он покинул пост генерального директора, однако в ноябре 2022-го Walt Disney вернула бывшего главу студии.

«Я провел год с нашей командой, исправляя многие ошибки. Думаю, что сейчас мы уже прошли этап исправления ошибок и начинаем строить что‑то новое. И не стану скрывать — создавать что‑то новое куда интереснее», — отметил Айгер.

Ранее издание Valiant Renegade сообщило, что восемь последних проектов студии Disney принесли компании убыток порядка $890 млн. Среди них — «Базз Лайтер», «Тор 4», «Странный мир», «Черная Пантера 2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Русалочка» и «Элементарно». Их производство суммарно обошлось примерно в $2,75 млрд, но принесло только $1,86 млрд без учета трат на маркетинг.