Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы

«Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить солёное, острое, алкоголь», — рассказал врач.