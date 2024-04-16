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Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время барической «пилы», а людям, склонным к повышению артериального давления, стоит наоборот отказаться от крепкого чая и кофе, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Источник: AP 2023

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что барическая «пила» ожидается в Москве на этой неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

По словам Тяжельникова, осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.

«Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить солёное, острое, алкоголь», — рассказал врач.