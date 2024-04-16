Гипотоникам посоветовали не отказываться от кофе во время барической пилы

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что барическая «пила» ожидается в Москве на этой неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.
По словам Тяжельникова, осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.
«Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить солёное, острое, алкоголь», — рассказал врач.