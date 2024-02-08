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Гимн добру. Ирина Дубцова презентовала песню к Году семьи

Российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова специально к Году семьи написала песню. В тексте она напоминает, что семья, дом и дети — основа государства и крепкая опора для него.
Источник: РИА "Новости"

Композиция получилась очень трогательной и по-настоящему сильной. «Крепче стены не найти на планете», «Это самое главное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главное —семья», — такие строки просто не могут оставить равнодушными никого.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила данную композицию и рассказала, что ее можно назвать гимном, специально написанным в честь Года семьи.

«По решению Президента 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Народосбережение, повышение рождаемости и формирование эффективной системы поддержки семей — это главные задачи, которые поставил перед нами глава государства. И для их решения мы действуем совместно, объединяем усилия федеральной и региональной власти, законодателей и родительского сообщества», — отметила Татьяна Голикова.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» — это площадка, на которой собраны важнейшие достижения нашего государства. А 23 января президент России Владимир Путин дал здесь старт Году семьи в России. В рамках Всероссийского семейного форума «Родные —Любимые» состоялось символическое зажжение семейного очага «Сердце России», в котором приняли участие семейные династии, в том числе семьи участников СВО.