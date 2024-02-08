Гимн добру. Ирина Дубцова презентовала песню к Году семьи

Композиция получилась очень трогательной и по-настоящему сильной. «Крепче стены не найти на планете», «Это самое главное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главное —семья», — такие строки просто не могут оставить равнодушными никого.
Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила данную композицию и рассказала, что ее можно назвать гимном, специально написанным в честь Года семьи.
«По решению Президента 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Народосбережение, повышение рождаемости и формирование эффективной системы поддержки семей — это главные задачи, которые поставил перед нами глава государства. И для их решения мы действуем совместно, объединяем усилия федеральной и региональной власти, законодателей и родительского сообщества», — отметила Татьяна Голикова.
Напомним, Международная выставка-форум «Россия» — это площадка, на которой собраны важнейшие достижения нашего государства. А 23 января президент России Владимир Путин дал здесь старт Году семьи в России. В рамках Всероссийского семейного форума «Родные —Любимые» состоялось символическое зажжение семейного очага «Сердце России», в котором приняли участие семейные династии, в том числе семьи участников СВО.