Гигантского 90-килограммового питона поймали в болотах США

Источник: MIKE ELFENBEIN

В США охотники поймали в болотах гигантского темного тигрового питона. Об этом сообщает CBS News.

Специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн охотился вместе с сыном Коулом в заповеднике Big Cypress в штате Флорида, когда столкнулся с самым большим питоном в своей жизни. Одновременно с ними змею, ползущую по дороге, заметили три охотника, находившиеся неподалеку. «Мы не были знакомы. Но мы впятером знали, что должны поймать эту змею», — рассказывает Майк.

Мужчины схватили огромного питона и попытались его обездвижить. Он начал вырываться и приподниматься над землей, пытаясь обвить тела охотников. Мужчины боролись со змеей более 45 минут, пока к ним на помощь не прибыла профессиональная охотница на питонов Эми Сиви. Специалистка подвергла змею эвтаназии и отвезла домой, чтобы провести замеры. Вес рептилии составил 90 килограммов, а длина — 5,2 метра. Питон стал второй по тяжести змеей, пойманной во Флориде. «Это была не просто змея, это было чудовище», — утверждает Майк. В желудке питона наши копыта белохвостого оленя.

Заповедник, в котором была поймана змея, находится в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс. Темные тигровые питоны, расплодившиеся в здесь, стали причиной сокращения численности местных млекопитающих на 90 процентов, в связи с чем были признаны инвазивным видом. Биологи, волонтеры и специалисты по охране дикой природы работают над сокращением популяции питонов в регионе.