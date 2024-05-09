Гигантское пятно на Солнце стало видно невооруженным глазом с Земли

По словам ученых, солнечное пятно AR3664 может соперничать по размерам с пятном Кэррингтона 1859 года. Оно вызвало сильнейшую задокументированную солнечную бурю в истории Земли, которая сопровождалась полярными сияниями на Кубе, Гавайях и в других экваториальных регионах.