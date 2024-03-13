Гигантское облако солнечной плазмы вызвало рентгеновские сияния на Меркурии

Меркурий часто попадает под КВМ из-за близости к нашей звезде. В результате на нем не осталось атмосферы. Когда электроны от выброса попадают на поверхность планеты, они быстро замедляются. Это замедление заставляет частицы выделять энергию в виде рентгеновских лучей, которые можно засечь с Земли. В результате получается явление, похожее на северное сияние, но его можно рассмотреть только в радиотелескоп.