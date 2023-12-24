Гид по пузырькам: Чем отличаются шампанское и игристое вино от винного напитка

Если в составе указаны этиловый спирт, вода, двуокись углерода, подсластители, консерванты и ароматизаторы, то перед нами никакое не шампанское, а газированный винный напиток (и, скорее всего, не лучшего качества). На такую продукцию в 2014 году был введён ГОСТ, согласно которому шампанское и игристое вино производятся из 100%-ного виноградного сырья, а вот в винном напитке того, что зовётся виноматериалом, допускается всего около 50%. На лицевой этикетке таких бутылок вы не найдёте надписи «Шампанское» или «Игристое вино» — это было бы нарушением закона. И лишь на контрэтикетке мелким шрифтом будет обозначено, что перед нами винный продукт.

В настоящем игристом вине, настаивают эксперты, не должно быть воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта и прочих атрибутов винных напитков. Полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликёр) и антиокислитель — диоксид серы.

Ну, а шампанским может называться только напиток из определённых сортов винограда, выращенных во французской провинции Шампань, и произведённый по строгой технологии, включающей вторичное брожение вина в бутылке. В результате углекислый газ не может выйти из закупоренной ёмкости и растворяется в вине, образуя пузырьки. В регионе Шампань этот процесс защищён законом как метод шампенуаз. Во Франции, Бельгии и Люксембурге существует восемь наименований по происхождению вин Cremant, которые производятся с использованием такого же метода. В других странах Европы вторичное брожение используют для производства игристых вин «Кава» (в Испании) и «Франчакорта» (в Италии).