Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
00:10 (мск), источник: Life.ru

Гид по пузырькам: Чем отличаются шампанское и игристое вино от винного напитка

Обилие игристых вин и шампанского на российских прилавках настолько велико, что выбрать заветную бутылку для встречи Нового года бывает трудно. Наши коллеги из РИАМО опросили экспертов и узнали, какие надписи на этикетке подскажут, что именно этот напиток подарит лучшие пузырьки и хорошее настроение.

Наверх
Источник: Freepik

Если в составе указаны этиловый спирт, вода, двуокись углерода, подсластители, консерванты и ароматизаторы, то перед нами никакое не шампанское, а газированный винный напиток (и, скорее всего, не лучшего качества). На такую продукцию в 2014 году был введён ГОСТ, согласно которому шампанское и игристое вино производятся из 100%-ного виноградного сырья, а вот в винном напитке того, что зовётся виноматериалом, допускается всего около 50%. На лицевой этикетке таких бутылок вы не найдёте надписи «Шампанское» или «Игристое вино» — это было бы нарушением закона. И лишь на контрэтикетке мелким шрифтом будет обозначено, что перед нами винный продукт.

В настоящем игристом вине, настаивают эксперты, не должно быть воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта и прочих атрибутов винных напитков. Полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликёр) и антиокислитель — диоксид серы.

Ну, а шампанским может называться только напиток из определённых сортов винограда, выращенных во французской провинции Шампань, и произведённый по строгой технологии, включающей вторичное брожение вина в бутылке. В результате углекислый газ не может выйти из закупоренной ёмкости и растворяется в вине, образуя пузырьки. В регионе Шампань этот процесс защищён законом как метод шампенуаз. Во Франции, Бельгии и Люксембурге существует восемь наименований по происхождению вин Cremant, которые производятся с использованием такого же метода. В других странах Европы вторичное брожение используют для производства игристых вин «Кава» (в Испании) и «Франчакорта» (в Италии).

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что данный напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Какие подвиги к Новому году совершали в СССР бабушки и мамы
Что за загадочное смешное послание учёные получили из космоса
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь