Гештальт-терапевт Нигина Абаева назвала 5 правил крепких и счастливых отношений

Вступая в отношения, не все люди понимают, что одной любви для них может быть мало. В результате многие пары сталкиваются с кризисами, а сами партнеры — с личными трудностями, которые нередко приводят к болезненному расставанию. Психолог и гештальт-терапевт сервиса «Поговорим.online» Нигина Абаева назвала неочевидные секреты крепких и счастливых отношений, о которых стоит знать и тем, кто только начинает их, и тем, кто состоит в них долгие годы.
1. Будьте честны с партнером с самого начала.
В начале отношений важно провести «большой и честный» разговор, в котором вы вместе с партнером обговорите «всю правду» — например, честно признаетесь, на что вы никогда не пойдете. «Есть какие-то вещи, которые фундаментально для нас важны, и это нужно обсудить. Например: “В квартире жить или в доме — я готов с тобой обсуждать, но в другую страну я не перееду, потому что моя жизнь здесь”. Странно не поговорить и о детях от другого брака», — делится своим мнением психолог.
2. Соблюдайте дистанцию.
Нигина Абаева отмечает, что в некоторых парах наблюдаются две крайности: либо партнеры слишком близки друг с другом, либо, наоборот, дистанцированы друг от друга.
«Сближение, когда в паре нет воздуха, пространства своей жизни, когда “мы поели, мы попили” — это нехорошо и нездорово, — говорит психолог. — Хорошо функционирующие отношения — это два человека, которые живут своей жизнью, просто встречаются и отходят. В этом альянсе “подошел-отошел” они идут по циклу жизни, и это самая простая формула хорошо функционирующих отношений».
В отношениях важно сохранять и индивидуальность, и парность, а также возможность отдаляться и сближаться. Умение комфортно находиться и вместе, и по отдельности, быть независимыми друг от друга помогает сохранить отношения и сберечь чувства друг к другу.
3. Делитесь с партнером своими ощущениями.
В отношениях крайне важно уметь разговаривать друг с другом — причем не только о том, что касается обоих партнеров, но и о том, что чувствует каждый из них. Даже критикуя или жалуясь, как отмечает Нигина Абаева, стоит делать акцент именно на своих ощущениях — иными словами, обращать внимание не на то, что партнер в чем-то виноват, а на том, что чувствуете именно вы в тот или иной момент. «Разговор — это база и фундамент отношений», — подчеркивает психолог.
4. Изучайте самих себя.
«В хороших отношениях партнеры про себя многое знают. Осознанность — про это: “я знаю, что со мной, я знаю, что происходит”, — рассказывает специалистка. — Раньше не было возможности узнавать себя — не было ни инструментов, ни времени, ни такой задачи. Сейчас мы можем многое про себя узнать, например, если проанализировать свое детство и свой опыт».
Изучение себя, по словам психолога, помогает понять, какие мы, и следовательно — объяснить партнеру, что на самом деле нам нужно и чего нам не хватает в отношениях, чтобы они действительно были комфортными.
5. Не заполняйте отношениями пустоту в душе.
В современном обществе продолжает царить установка, что стать счастливым можно, только встретив другого человека. Такие ожидания могут навредить и вам, и вашим отношениям — важно понимать, что наше собственное счастье больше зависит от нас самих, а не от того, кого мы любим.
«Можно быть очень счастливым с другим человеком, но важно, чтобы два человека, ставшие парой, были сами по себе счастливы до этого. “Лечиться” через другого человека неполезно, это формирует зависимость. Мы должны быть независимы от своего партнера ментально, физически, хорошо, если и финансово, когда у нас нет поводов быть друг с другом, кроме как из-за чувств».
При этом психолог не исключает, что любовь «окрыляет» и «делает нашу жизнь глобально лучше», но для того, чтобы быть счастливым, другой человек не нужен. «Пытаться стать счастливым через другого — это попытка заполнить пустоту, справиться с которой лучше самостоятельно», — предупреждает эксперт.
О других секретах долгих и гармоничных отношений вы можете узнать из выпуска подкаста с Нигиной Абаевой!
Нигина Абаева, Психолог, гештальт-терапевт сервиса «Поговорим.online».