Гештальт-терапевт Нигина Абаева назвала 5 правил крепких и счастливых отношений

В отношениях крайне важно уметь разговаривать друг с другом — причем не только о том, что касается обоих партнеров, но и о том, что чувствует каждый из них. Даже критикуя или жалуясь, как отмечает Нигина Абаева, стоит делать акцент именно на своих ощущениях — иными словами, обращать внимание не на то, что партнер в чем-то виноват, а на том, что чувствуете именно вы в тот или иной момент. «Разговор — это база и фундамент отношений», — подчеркивает психолог.