«Гермионы» нашего кино. Судьба юных актрис из знаменитых детских фильмов

После выхода книги британской писательницы Джоан Роулинг про юного волшебника Гарри Поттера читатели по всему миру познакомились не только с главным героем, но и его друзьями — слегка недотепистым, но верным Роном Уизли и начитанной и умной Гермионой Грейнджер. Ну, а когда появилась и экранизация этой истории, количество фанатов «гриффиндорского трио» вообще стало исчисляться десятками и даже сотнями миллионов.
Впрочем, исследователи поттерианы (да, такие тоже появились вскоре после начала «поттеромании») быстро выяснили, что подобная тройка вообще характерна для сказок, но не только — во многих детских книгах и фильмах также имеется три главных персонажа; по канону это собственно главный герой, его друг, склонный к шутовству, и его девушка.
Правда, Роулинг отказалась следовать этому канону — у нее и герои в начале сюжета еще школьники, да и то, что герой в итоге женился не на боевой подруге, вызвало серьезные споры в фанатской среде, что, пожалуй, лишь увеличило продажи.
Что любопытно, подобные тройки можно найти и в советских детских фильмах, которые тоже, как правило, были построены по сказочным законам. Правда, не всегда эти законы соблюдались дословно, не всегда персонажи выполняли необходимые функции до конца, но схожесть с тем же «Гарри Поттером» прослеживалась отчетливо — пусть и постфактум. И, разумеется, в этой тройке всегда присутствовала девочка, которая была своего рода «Гермионой», хотя, конечно, не волшебницей в первом поколении. Aif.ru рассказывает, как складывались судьбы юных актрис, исполнивших такие роли.
Женя — «Тимур и его команда», 1940, 1976
Эту повесть Аркадия Гайдара знали все советские школьники, а тимуровское движение было популярно до самого распада СССР. Правда, первый, еще довоенный фильм снимался не по повести, а по оригинальному сценарию (повесть Гайдар написал на его основе), но вторая версия была чистой экранизацией. И в каждом из фильмов сюжет закручивался вокруг девочки Жени, младшей дочери полковника Красной Армии, — с ней знакомится главный герой Тимур, который помогает ей в финале добраться до вокзала, чтобы ненадолго увидеть отца.
В картине 1940 года эту роль исполнила 11-летняя Екатерина Деревщикова. Через несколько лет она без экзаменов поступила сразу на второй курс ВГИКа, но попала в немилость к Тамаре Макаровой и была отчислена. Вышла замуж, перебралась в Киев, много лет прожила там, после развода вернулась в Москву, работала в ТЮЗе у Сергея Образцова, в кино почти не снималась — и скончалась в одиночестве в 2006-м на 78-м году жизни.
В фильме 1976 года эта роль досталась 12-летней Инге Третьяковой, которая снималась с начала 1970-х и была уже опытной юной актрисой. После «Тимура и его команды» Третьякова работала в кино еще с десяток лет, но в небольших эпизодах. Так, ее можно увидеть в фильмах «Д Артаньян и три мушкетера» и «Сезон чудес». Потом она окончила Гнесинское училище, стала певицей, но затем перебралась в Испанию, где живет с семьей.
Мальвина — «Приключения Буратино», 1975
Этот фильм получился случайно — сценарий Инны Веткиной был написан для пятисерийного мультфильма, но режиссер Леонид Нечаев подал заявку на двухсерийный телефильм и получил на такое безобразие добро от телевизионного начальства и киностудии «Беларусьфильм». Сам фильм получился музыкальным и запоминающимся — зрители до сих пор помнят цитаты его героев, ну, а многие юные актеры, сыгравшие роли кукол, остались в профессии. В этом сюжете «гермионой» можно назвать, конечно же, Мальвину — девочку с голубыми волосами, которая помогла Буратино в трудную минуту и пыталась научить его грамоте.
Эту роль сыграла семилетняя Таня Проценко, которую ассистент режиссера встретила случайно в поезде. Нечаеву очень понравилось работать с этой юной актрисой — и он пригласил ее в свой следующий фильм, вольную экранизацию сказки про Красную Шапочку. Но тут случилась трагедия — Таня упала с велосипеда, получила серьезную травму, и врачи запретили ей сниматься в кино. В результате роль досталась Яне Поплавской. В кино Проценко больше не снималась. Она окончила киноведческий факультет ВГИКа, работала журналистом, сотрудничала с Центром Ролана Быкова. Скончалась бывшая Мальвина в 2021 году, после нескольких лет борьбы с раком, от последствий коронавирусной инфекции.
Майка — «Приключения Электроника», 1979
В этой экранизации повестей Евгения Велтистова роли перепутаны (например, ходячей энциклопедией был Электроник, которого безбожно эксплуатировал Сыроежкин), но формально подруга главного героя тоже была, хотя она и не играла такую роль в сюжете, какую играла Грейнджер. Это, конечно, Майя Светлова — Майка.
На эту роль пробовались Оксана Фандера и Яна Поплавская, но досталась она 12-летней школьнице из Одессы Оксане Алексеевой, у которой уже была одна работа в кино — в драме «Воспоминание…» 1977 года. И хотя Алексеева сама «выпросила» эту роль у режиссера Константина Бромберга, кинокарьерой она решила не заниматься. После школы поступила в политехнический институт, по распределению попала в Минск, там вышла замуж, родила сына, работала в бизнес-структурах. Уже в нулевых развелась, вышла замуж за француза и перебралась во Францию.
Маша Старцева — «Приключения Петрова и Васечкина», 1984
Пожалуй, именно этот фильм вспоминается первым, когда речь заходит об отечественных аналогах «поттерианы» — тут и магия есть (правда, своеобразная), и два не слишком прилежных школьника имеются, которые склонны попадать в различные неприятности, а спасает их из передряг их подруга Маша — в нее, кстати, влюблен один из приятелей. Но никакого Хогвартса и мира магии и волшебства в «Приключениях…» нет, так что сходство условное.
Ну, а сыграла Машу Старцеву 12-летняя Инга Ильм, которая очень хотела быть актрисой — и стала ею. Она окончила Школу-студию МХАТ, играла на сцене МХТ имени Чехова; ненадолго уезжала в США, но быстро вернулась. Работала в театре имени Пушкина, была ведущей на различных телеканалах; однажды прославилась откровенной фотосессией. В кино, правда, Ильм почти не снималась, хотя несколько ролей после дилогии про Петрова и Васечкина у нее все-таки было.
Алиса — «Гостья из будущего», 1985
В Майку из «Приключений Электроника» были влюблены все мальчишки СССР, но та любовь не идет ни в какое сравнение с тем обожанием, с которым то поколение относилось к исполнительнице роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего».
Играла эту придуманную писателем-фантастом Киром Булычевым героиню 12-летняя Наташа Гусева, и вот она как раз больше всего напоминает мисс Грейнджер из книг Роулинг — хотя, конечно, на фоне Коли Герасимова и его приятеля Фимы Королева выглядеть хорошо совсем нетрудно. У Гусевой тоже с кино не сложилось — она еще пару раз появилась в образе все той же Алисы, но потом окончила отделение биотехнологии МИТХТ и работала в НИИ; иногда по приглашению фанатов посещала различные конвенты, не отказывала в автографах и с удовольствием рассказывала о своем киноопыте.