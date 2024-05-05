«Гермионы» нашего кино. Судьба юных актрис из знаменитых детских фильмов

Что любопытно, подобные тройки можно найти и в советских детских фильмах, которые тоже, как правило, были построены по сказочным законам. Правда, не всегда эти законы соблюдались дословно, не всегда персонажи выполняли необходимые функции до конца, но схожесть с тем же «Гарри Поттером» прослеживалась отчетливо — пусть и постфактум. И, разумеется, в этой тройке всегда присутствовала девочка, которая была своего рода «Гермионой», хотя, конечно, не волшебницей в первом поколении. Aif.ru рассказывает, как складывались судьбы юных актрис, исполнивших такие роли.