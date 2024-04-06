Гериатр Рунихина: Кофе может защитить пожилых от рака и Альцгеймера

При этом Рунихина уточнила, что в некоторых случаях у пожилых людей, чаще всего у женщин, после выпитого кофе могут появиться тахикардия, беспокойство, мышечный тремор и даже головокружение. Подобные последствия могут быть вызваны слишком большой порцией кофеина для конкретного организма. В случае появления недомогания врач рекомендует снизить количество потребляемого напитка, передает «Москва 24».