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Геологи выяснили, как скоро Атлантика начнет превращаться в закрытый водоем

Португальские ученые из Лиссабонского университета вычислили срок начала процессов закрытия Атлантического океана. Исследование опубликовано в научном журнале Geology.
Источник: unsplash.com

Хотя океаны кажутся людям вечными, у них есть свои жизненные циклы: рождение, рост и закрытие, длящиеся сотни миллионов лет. Атлантический океан возник около 180 млн лет назад при распаде материка Пангеи. А Средиземное море представляет собой то, что осталось от огромного океана Тетис, который некогда существовал между Африкой и Евразией.

Чтобы Атлантический океан перестал расти и начал закрываться, должны возникнуть зоны субдукции — места, где одна тектоническая плита опускается ниже другой. Такие зоны трудно сформировать, поскольку для этого требуется изгиб и разрушение очень прочных участков земной коры. Однако уже существующие зоны субдукции могут мигрировать.

Исследование ученых впервые продемонстрировало, как может произойти подобное вторжение. Вычислительная 3D-модель предсказывает, что зона субдукции, которая в настоящее время находится ниже Гибралтарского пролива, будет распространяться дальше внутри Атлантики и способствовать формированию атлантической системы субдукции — атлантического огненного кольца, по аналогии с уже существующей структурой в Тихом океане.

С геологической точки зрения это произойдет скоро, но не раньше, чем примерно через 20 миллионов лет.