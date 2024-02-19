Геологи выяснили, как скоро Атлантика начнет превращаться в закрытый водоем

Хотя океаны кажутся людям вечными, у них есть свои жизненные циклы: рождение, рост и закрытие, длящиеся сотни миллионов лет. Атлантический океан возник около 180 млн лет назад при распаде материка Пангеи. А Средиземное море представляет собой то, что осталось от огромного океана Тетис, который некогда существовал между Африкой и Евразией.