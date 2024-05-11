Геолог раскрыла тайну пейзажа на картине «Мона Лиза»

Предыдущее предположение выдвинул в 2023 году итальянский историк Сильвано Винчети. По его мнению, художник изобразил Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. Ранее высказывались предположения, что за спиной у Моны Лизы изображены другие строения. Уточнялось, что это могут быть Понте Бурианона на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Но специалист эти предположения оспорил.