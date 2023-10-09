Географы создали самую точную карту затонувшего континента Зеландия

Команда ученых из Новой Зеландии завершила разработку геологической карты затонувшего континента Зеландия. Исследование опубликовано на сайте AGU.

Миллионы лет назад на Земле существовал один огромный континент, известный как Гондвана. С течением времени он распался, и примерно примерно 80 миллионов лет назад раздробился на части, включая Антарктиду, Австралию и восточную часть, которая стала известной как Зеландия. О ней ученые начали говорить еще в XIX веке, указывая на материковые породы, такие как сланец, гранит и граувакк, на островах Новой Зеландии и соседних архипелагах.

Сейчас ученым удалось составить точное описание некогда обширного континента, включавшего в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Оказалось, что Новая Зеландия является лишь частью огромной территории. Для того, чтобы это выяснить, эксперты использовали спутниковые снимки, а также данные, полученные в ходе экспедиций по Новой Зеландии и Тихому океану.

По словам исследователей, в настоящий момент 95% материка скрыто под водой, однако многие ученые сомневаются в существовании Зеландии. Эксперт Ник Мортимер, собиравший на протяжении всей жизни доказательства о существовании континента, предположил, что он мог затонуть в результате сильного истончения поверхности, которое вызвало движение тектонических плит.

Также доказательством существования Зеландии как седьмого континента являются обнаруженные учеными следы глубокого расплава, который проникал в кору во времена распада части Гондваны. По химическому составу он схож с тем, который можно найти в корневых частях древних континентов.

Через 250 миллионов лет на Земле снова будет существовать один суперконтинент, на котором млекопитающие не смогут существовать.

Анна Морозова