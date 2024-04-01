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Геофизик Эгнью: все часы в мире нужно перевести на секунду назад в 2029 году

Геофизик предрек человечеству большие проблемы уже в скором будущем. Мы все отлично знаем, что каждые четыре года к февралю добавляется один день, этот год называется високосным. Но гораздо меньше известно о существовании «високосной секунды». Это дополнительная секунда, которую время от времени добавляют в шкалу всемирного (универсального) координированного времени (UTC) для того, чтобы согласовать его с солнечным временем (UT).

Источник: AP 2023

Что такое UTC и зачем нужны атомные часы

UTC — это введенное в 1972 году Международным бюро мер и весов стандартное время, которое является основой для определения часовых поясов и времени в различных регионах мира. UTC каждую секунду синхронизируется с ходом атомных часов, в которых измерение времени основано на взаимодействии электромагнитного излучения с электронами внутри атомов цезия. UTC используется для синхронизации компьютеров в интернете, а также в астрономии, навигации, телекоммуникации и других отраслях науки и техники.

Однако проблема в том, что из-за замедления вращения Земли вокруг своей оси ход атомных часов начинает отставать от солнечного времени, которое рассчитывается как раз на основании этого параметра. Для восполнения возникающей разницы и нужна високосная секунда, которую уже добавляли к UTC 27 раз (последний раз это произошло в 2016 году). Обычно это происходит в конце июня или в конце декабря.

Тем временем, в 2029 году все может измениться — профессор геофизики Калифорнийского университета в Сан-Диего Данкан Эгнью, статья которого опубликована в журнале Nature, считает, что с этого года високосную секунду впервые нужно будет не прибавлять, а отнимать от UTC. И это грозит беспрецедентными проблемами смартфонам, компьютерам и их пользователям, предрекает Эгнью.

Дело в том, что с 2020 года Земля не замедляется, а наоборот, ускоряется. Это приводит к тому, что ход атомных часов начинает опережать солнечное время. Для их синхронизации и потребуется «отрицательная» високосная секунда.

Какие проблемы создаст «отрицательная секунда»

Большинство существующего программного обеспечения настроено на прибавление, а не на вычитание високосной секунды, поэтому в современных тесно связанных друг с другом технологических системах может начаться полный хаос, связанный с рассинхронизацией времени.

Например, ваш личный компьютер и компьютер в вашем банке будут существовать в разных временных координатах, пусть и различающихся всего на секунду. Это приведет к тому, что, кликнув на кнопку «перевести деньги», вы произведете два одинаковых действия в разное время. Может быть, сумма спишется с вашего счета дважды, а может быть, просто все зависнет.

На изменение скорости вращения Земли вокруг своей оси влияет множество факторов. Как пишет в своей статье профессор Эгнью, одним из факторов, замедляющих нашу планету, оказалось активное таяние льда в высоких широтах, вызванное глобальным потеплением.

Таким образом, потепление позволило отсрочить введение отрицательной високосной секунды на три года — если бы не тающие ледники, UTC пришлось бы корректировать уже в 2026-м. Эта отсрочка дает человечеству время подготовиться. Тем не менее, такое преимущество можно считать незначительным на фоне тех бедствий, которые несет с собой потепление на планете, отмечает профессор Эгнью.