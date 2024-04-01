Геофизик Эгнью: все часы в мире нужно перевести на секунду назад в 2029 году

Геофизик предрек человечеству большие проблемы уже в скором будущем. Мы все отлично знаем, что каждые четыре года к февралю добавляется один день, этот год называется високосным. Но гораздо меньше известно о существовании «високосной секунды». Это дополнительная секунда, которую время от времени добавляют в шкалу всемирного (универсального) координированного времени (UTC) для того, чтобы согласовать его с солнечным временем (UT).