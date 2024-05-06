Генная терапия улучшила зрение 80% пациентов с наследственной болезнью сетчатки

Последующие наблюдения за изменениями в состоянии их зрения и здоровья указали на то, что все пациенты перенесли терапию без видимых побочных эффектов, при этом у 80% из них зрение ощутимым образом улучшилось как минимум в одном из тестов, которые использовали медики при изучении состояния глаз добровольцев. В их рамках ученые оценивали остроту зрения больных при надетых очках, просили их найти выход из лабиринта на экране компьютера, также измеряли их чувствительность к слабому свету в темноте.