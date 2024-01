Генезис ненависти: справедливо ли люди не любят Фила Коллинза

До смены курса и после ухода Питера у Genesis было три альбома: A Trick of the Tail (1976), Wind & Wuthering (1976) и… And Then There Were Three… (1978). В них группа продолжала играть прог, но та химия, что была раньше, уже постепенно уходила. В своем старом виде коллектив сказал все, что мог. Кто бы что ни говорил, но у Genesis получилось снова оживить свою музыку, пусть она и стала благозвучнее для радиоэфиров. Другие музыканты не были против этого и активно участвовали в записи. Продажи пластинок группы за восьмидесятые заметно выросли.