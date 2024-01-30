Генезис ненависти: справедливо ли люди не любят Фила Коллинза

Фил Коллинз НЕ убивал группу
Коллинз пришел играть на барабанах в Genesis всего через три года после ее образования в 1970-м. Лицом коллектива вплоть до своего ухода в 1975 году был Питер Гэбриел. По мнению большинства критиков и фанатов, в этот период группа написала свои лучшие произведения. И с точки зрения творчества Genesis, и в ракурсе прог-рока, и в плане истории музыки в целом.
Нужен был новый фронтмен. После серии прослушиваний на роль вокалиста взяли Коллинза. Сначала музыкант отнекивался, но потом согласился.
«Я просто не чувствовал, что смогу сделать то, что сделал Питер Гэбриел. Я сказал: “Я попробую, но не ждите, что я буду носить костюмы!”», — вспоминал Фил.
В среде поклонников Genesis распространено мнение: именно с начала восьмидесятых альбомы группы начали становится попсовыми, коллектив растерял свое былое величие, спасибо тебе большое, Коллинз. Десятый альбом Duke (1980) записывался у Коллинза дома, и его вклад в творчество рокеров стал заметно больше.
С учетом того, что Фил в восьмидесятые активно и успешно занимался сольным проектом, будчи при этом фронтменом Genesis, многие ставят в укор «опопсение» творчества коллектива именно ему. Доля вины артиста, если так уместно говорить, в этом есть. Но стоит рассмотреть ряд факторов.
До смены курса и после ухода Питера у Genesis было три альбома: A Trick of the Tail (1976), Wind & Wuthering (1976) и… And Then There Were Three… (1978). В них группа продолжала играть прог, но та химия, что была раньше, уже постепенно уходила. В своем старом виде коллектив сказал все, что мог. Кто бы что ни говорил, но у Genesis получилось снова оживить свою музыку, пусть она и стала благозвучнее для радиоэфиров. Другие музыканты не были против этого и активно участвовали в записи. Продажи пластинок группы за восьмидесятые заметно выросли.
Да и интерес к прог-року в музыке уже постепенно уходил. Из жанра, который раньше был глотком свежего воздуха, он превратился в творчество для людей постарше. Какой прог, если все начали ставить ирокезы и резвиться под панк.
Поэтому, если уж и ставить в пику музыканту, что он скатил группу куда-то не туда, то это должно быть коллективное обвинение в адрес всего состава Genesis.
Вездесущность
Фил Коллинз как сольный артист продал более 150 миллионов пластинок по всему миру. Показатель внушительный, и на протяжении восьмидесятых, частично девяностых от его личности было не ускользнуть. А те, кто пытался, все равно натыкались на него же, но в составе группы Genesis. В ретроспективе масштаб популярности людям, которые его не застали, оценить трудно. Представьте, что о Билли Айлиш в 2019 году говорили бы еще в три раза больше. Да, вот настолько.
Фила слушали и слушают очень много людей. В том числе те, кто не готов в этом признаться. Музыкальные критики того периода в целом не разделяли народную любовь. Безусловно, положительные рецензии были, однако журналисты в основном к его творчеству относились сдержанно. Сам музыкант проявлял взаимность к прессе.
«Раньше Фил регулярно звонил в NME или Melody Maker (известные музыкальные издания — прим. ред.), чтобы обсудить с конкретным журналистом негативный отзыв. В 2010 году я брал интервью у Коллинза. Вероятно, самого успешного сольного исполнителя восьмидесятых без учета Принса или Майкла Джексона. Он выглядел несчастным. Во многом, по-видимому, из-за того, что был изгоем музыкальной прессы», — пиcал в колонке для The Guardian журналист Пол Лестер.
Нигилизм гранжа и популярность брит-попа в девяностых также повлияли на восприятие артиста. Филу вменяли все плохое, что творилось в поп-музыке восьмидесятых, как одному из самых больших представителей. Курт Кобейн из Nirvana прямо говорил о ненависти к нему.
«Мы собираемся избавиться от Фила Коллинза и Стинга. От музыки нездоровой пищи, музыки в стиле фастфуд. Мы должны попасть в чарты и искоренить их», — одно из самых мягких высказываний братьев Галлахер из Oasis в адрес исполнителя хита In the Air Tonight (1981).
Однажды дети Фила решили защитить честь отца и высказали претензии Лиаму Галлахеру, но потасовкой это не закончилось. Как сказал Ноэль, он очень жалеет, что кадры с этим инцидентом не сохранились.
Худший вид расставания
В публичное поле не раз попадали неоднозначные поступки Коллинза. В 1993-м году, например, таблоид The Sun опубликовал cкандальный материал. Якобы артист сообщил своей второй жене Джилл Тавельман о разводе по факсу. Репутации артиста был нанесен ущерб, что он сам и признавал. При этом музыкант не раз говорил: враки, такого не было. Однако ему никто не поверил.
«Это действительно повредило моей карьере и моей публичной персоне. Но это было основано на неправде», — сказал Фил в интервью ABC 2016 года.
Другой скандал: суд с музыкантами Рэмли Дэвисом и Луисом Саттерфилдом в 2000 году.
В 1990-м на прилавки попал концертный альбом «Serious Hits… Live!», в котором запечатлен концерт того же года. Рэмли и Луис выступили на пяти треках, но авторские отчисления с альбома получали как за 15. Соответственно, роялти было больше в три раза. Коллинз предложил зачесть переплату в счет будущих чеков. Рэмли и Луис таким положением дел были недовольны. Если сокращать суть процесса, то Фил по итогу выиграл дело.
По букве закона Коллинз был прав и музыкантам переплатили. По-человечески… Ты же миллионер! А артисты явно не видели такие горы денег, что были у вокалиста Genesis. Поэтому ситуация подпортила и без того неидеальный образ Фила.
Он что, такой один?
Приведенный выше неполный список шалостей и претензий пусть и вызывает моментами неприятные эмоции, но не отвечает на вопрос: действительно ли Фила настолько не любят?
На самом деле разные факты и инциденты просто наслоились как пирог и у артиста в определенном смысле сложился негативный образ. Откровенной ненависти Коллинз у людей не вызывает, скорее его моментами воспринимают как совсем отлетевшую от обывателя знаменитость. У него большая аудитория, немаленькое самомнение, ряд одиозных поступков, приличный счет в банке и музыка, которую не очень любят критики. Уж очень велик соблазн пошутить из-за такого набора. Хотя есть звезды в разы хуже и менее талантливые.
Да и кто из нас не без греха
В 2011 году музыкант решил уйти со сцены и опубликовал обращение. Артист планировал заняться личными делами и посвятить себя семье. Журналисты посчитали, что одной из причин была в том числе негативная реакция общественности на его персону. Музыкант решил развеять эти слухи.
«Я ухожу не из-за сомнительных отзывов или плохого обращения в прессе. Я ухожу не потому, что не чувствую себя любимым. Я знаю, что у меня все еще очень много поклонников, которым нравится то, что я делаю. Я ухожу не потому, что не вписываюсь. Это было доказано тем, что альбом Going Back занял первое место в Великобритании и невероятно успешен во всем мире», — сказал Фил.
За это время успели появиться статьи на тему «действительно ли музыкант заслужил хейт к себе». Мнения на этот счет были разными, хотя немало людей посчитали, что весь негатив длился слишком долго.
В 2015-м музыкант решил вернуться в творчество. Тут же на сайте Change.org появилась петиция к ООН «Остановите Фила Коллинза». В комментариях люди состязались в остроумии, и всего за время кампании набралось 4260 подписей. Ситуация получила освещение в СМИ. Автор петиции понял, что шутка зашла слишком далеко, и, видимо, стал объектом внимания фанатов артиста. Тогда он написал большой пост. Извиняться не стал, но и виноватым себя не считает.
«Это была низкопробная сатира, фарсовая шутка, которой я поделился с несколькими друзьями. Так бы оно и осталось, и о нем очень быстро забыли бы, как и обо всех глупых шутках, если бы кто-нибудь в средствах массовой информации не увидел это и не счел достойным освещения в печати», — указал он.
Из-за шумихи люди на форумах стали спрашивать: а правда, за что старичка с хитом In The Air Tonight (1981) столь сильно ненавидят? Поколение моложе не застало вездесущую популярность артиста, поэтому не поняло шутку. Да и те, кто постарше, уже, видимо, поняли, что юморок себя изжил.
26 марта 2022 года Genesis отыграли свое финальное шоу. Коллинз не играл на барабанах, но выступал как вокалист. Сейчас у артиста проблемы со здоровьем, и он уже вряд ли отправится в тур или запишет новую музыку. Злорадства по этому поводу мы не наблюдали. Вот и хорошо, есть ощущение, что ненависть осталась позади.
Сейчас музыканты из разных жанров открыто респектуют Филу и говорят о влиянии его музыки. В их числе Канье Уэст, Lorde, The 1975 и множество других артистов. Впрочем, если мы обнулим буквально все достижения Коллинза как певца, он навсегда войдет в историю как великий барабанщик. Как минимум виртуозы Майк Портной из Dream Theater и Нил Пирт из Rush прямо говорили о его влиянии.