Генетики выяснили, что кофейное дерево арабика появилось на Земле 350−600 тыс. лет назад

В дополнение к этому, генетики открыли свидетельства того, что предки всех культурных сортов арабики изначально произрастали и были впоследствии окультурены не в Эфиопии, как считали в прошлом некоторые ботаники, а в Йемене и на африканских берегах пролива Баб-эль-Мандеб. Это в целом соответствует тому, что писали индийские хронисты XVII в. о том, как кофе завезли в Индию и о его распространении по всему миру, подытожили исследователи.