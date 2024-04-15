Генетики выяснили, что кофейное дерево арабика появилось на Земле 350−600 тыс. лет назад

«Понимание происхождения и истории культивации существующих вариаций кофе критически важно для создания новых сортов арабики, более приспособленных к меняющемуся климату Земли. В частности, проведенный нами анализ показал, что скрещивание, породившее арабику, произошло без участия человека и случилось еще до начала возделывания кофе и даже до появления Homo sapiens», — заявил профессор Университета в Буффало (США) Виктор Алберт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Алберт и его коллеги пришли к такому выводу при подготовке качественного эталонного генома арабики, самой популярной марки кофе на сегодняшний день. Лишь недавно ученым удалось полностью расшифровать ДНК этого растения, чему в прошлом мешала сложная структура генома арабики, которая представляет собой гибрид между двумя кофейными деревьями, Coffea canephora и Coffea eugenioides.
Исследователям удалось дополнительно повысить качество этого генома, для чего они полностью расшифровали структуру ДНК 39 различных культурных вариаций современной арабики, 17 ее диких родичей из разных регионов Восточной Африки, а также реконструировали геном растения, которое было использовано Карлом Линнеем в 1737 году при подготовке первого научного описания кофейных деревьев.
Последующее сравнение структуры геномов этих культурных и диких вариаций арабики позволило ученым уточнить как время появления этой гибридной формы кофейных деревьев, так и выяснить, когда предки современных сортов кофе отделились от общего древа эволюции арабики.
В дополнение к этому, генетики открыли свидетельства того, что предки всех культурных сортов арабики изначально произрастали и были впоследствии окультурены не в Эфиопии, как считали в прошлом некоторые ботаники, а в Йемене и на африканских берегах пролива Баб-эль-Мандеб. Это в целом соответствует тому, что писали индийские хронисты XVII в. о том, как кофе завезли в Индию и о его распространении по всему миру, подытожили исследователи.