Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генетики выяснили, что кофейное дерево арабика появилось на Земле 350−600 тыс. лет назад

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив генетиков выяснил в рамках подготовки эталонного генома кофе сорта арабика, что данный вид кофейного дерева появился на территории Африки около 350−600 тыс. лет назад, задолго до того, как его начали культивировать люди. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба американского Университета в Буффало.

Источник: Freepik

«Понимание происхождения и истории культивации существующих вариаций кофе критически важно для создания новых сортов арабики, более приспособленных к меняющемуся климату Земли. В частности, проведенный нами анализ показал, что скрещивание, породившее арабику, произошло без участия человека и случилось еще до начала возделывания кофе и даже до появления Homo sapiens», — заявил профессор Университета в Буффало (США) Виктор Алберт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Алберт и его коллеги пришли к такому выводу при подготовке качественного эталонного генома арабики, самой популярной марки кофе на сегодняшний день. Лишь недавно ученым удалось полностью расшифровать ДНК этого растения, чему в прошлом мешала сложная структура генома арабики, которая представляет собой гибрид между двумя кофейными деревьями, Coffea canephora и Coffea eugenioides.

Исследователям удалось дополнительно повысить качество этого генома, для чего они полностью расшифровали структуру ДНК 39 различных культурных вариаций современной арабики, 17 ее диких родичей из разных регионов Восточной Африки, а также реконструировали геном растения, которое было использовано Карлом Линнеем в 1737 году при подготовке первого научного описания кофейных деревьев.

Последующее сравнение структуры геномов этих культурных и диких вариаций арабики позволило ученым уточнить как время появления этой гибридной формы кофейных деревьев, так и выяснить, когда предки современных сортов кофе отделились от общего древа эволюции арабики.

Первое событие, как показывают расчеты профессора Алберта и его коллег, произошло еще в плейстоценовую эпоху, 350−600 тыс. лет назад, а второе случилось во время последнего пика оледенения, около 12−32 тыс. лет назад.

В дополнение к этому, генетики открыли свидетельства того, что предки всех культурных сортов арабики изначально произрастали и были впоследствии окультурены не в Эфиопии, как считали в прошлом некоторые ботаники, а в Йемене и на африканских берегах пролива Баб-эль-Мандеб. Это в целом соответствует тому, что писали индийские хронисты XVII в. о том, как кофе завезли в Индию и о его распространении по всему миру, подытожили исследователи.