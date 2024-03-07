Генетики установили причину ожирения у популярной породы собак

«Люди часто грубят владельцам толстых собак, обвиняя их в том, что они неправильно контролируют рацион и физические упражнения своих питомцев. Но мы доказали, что лабрадоры с генетической мутацией все время пытаются добыть еду. Держать их в хорошей форме трудно, но возможно», — отметила руководитель исследования, доктор Элеонора Раффан.