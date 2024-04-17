Генетики доказали, что современные народы Кавказа связаны с кобанской культурой

Недолужко и его коллеги получили первые доказательства в пользу этих гипотез при изучении структуры генома древних кавказцев, чьи останки были найдены в археологических памятниках Заюково-3 и Клин-Яр-3. Сравнение структуры их ДНК с другими древними народами Кавказа указало на то, что кобанская культура была генетически связана как с более древними культурами бронзового века на Кавказе, в том числе с куро-араксской и майкопскими культурами, так и с более поздней аланской культурой железного века.