Генетики доказали, что современные народы Кавказа связаны с кобанской культурой

ТАСС, 17 апреля. Российские и немецкие палеогенетики впервые полностью расшифровали геномы представителей древней кобанской культуры бронзового века, что раскрыло ее связь со скифами и подтвердило то, что ее генетическое наследие присутствует в генофонде многих современных народов Северного Кавказа. Об этом в среду сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Проведенное исследование позволяет утверждать, что современные народы Северного Кавказа имеют прямую генетическую связь с древними культурами, носители которых проживали на этих территориях много веков назад. Носители кобанской культуры оставили свое генетическое наследие в современных популяциях кумыков и лезгинов и, вероятно, имели те же генетические корни, что и изолированная этническая группа армян хамшени», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа российских и немецких палеогенетиков под руководством заведующего лабораторией палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге (Россия) Артема Недолужко. Ученые совершили это открытие при изучении структуры обрывков ДНК, извлеченных из останков пяти представителей кобанской культуры и одного древнего кавказца из Аланской культуры.
Представители этих культур населяли Северный Кавказ в конце бронзового века и в начале железного века, во время которых они предположительно тесно контактировали с народами и странами Закавказья и Ближнего Востока, а также вступали в контакт с киммерийцами и позднее со скифами. Многие историки и археологи считают, что кобанская и аланская культуры внесли существенный вклад в генофонд современных народов Кавказа, однако до настоящего времени прямые свидетельства этого отсутствовали.
Генетическая история Кавказа
Недолужко и его коллеги получили первые доказательства в пользу этих гипотез при изучении структуры генома древних кавказцев, чьи останки были найдены в археологических памятниках Заюково-3 и Клин-Яр-3. Сравнение структуры их ДНК с другими древними народами Кавказа указало на то, что кобанская культура была генетически связана как с более древними культурами бронзового века на Кавказе, в том числе с куро-араксской и майкопскими культурами, так и с более поздней аланской культурой железного века.
Исследование также продемонстрировало генетическое родство между носителями кобанской и аланской культур и современными народами Северного Кавказа. В их генофонде преобладают маркеры, характерные для местного населения Кавказа бронзового века, но также заметен вклад степных кочевников — скифов и сарматов. Это соответствует археологическим данным о перемещениях народов и взаимодействии различных культур в этом регионе в древности.
«Анализ генетических примесей носителей кобанской и аланской культур показал, что степные кочевники-скифы, по-видимому, оказали влияние на население Кавказа не только культурно, но и генетически. Более того, индивидуум из Клин-Яра-3, могила которого имела несколько необычных для кобанской культуры особенностей, кажется, имел тесную культурную и генетическую связь со скифами Черного моря», — подытожила доцент НИУ ВШЭ (Москва) Наталья Слободова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.