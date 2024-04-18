Генетическая стройность: стоит ли пробовать ДНК-диету?

Что такое ДНК-диеты?
Под ДНК-диетой подразумеваются генетические тесты, с помощью которых можно понять, как в организме того или иного человека работают гены, ответственные за метаболизм белков, жиров, углеводов и других питательных веществ. Зачастую в комплекте идет информация по оптимальной физической нагрузке и идеальным для человека упражнениям.
И если раньше для того, чтобы получить подобную информацию, нужно было посетить лабораторию, то сегодня существует множество домашних тестов, которые можно заказать по почте. Все это привело к увеличению популярности ДНК-диет: по оценкам экспертов, к 2031 году этот рынок достигнет оборота $1,86 млрд.
Действительно, сегодня ученые знают достаточно много о генах, которые отвечают за реакцию организма на те или иные продукты. Существует целый отдел генетики — нутригенетика, которая изучает, как связаны ДНК и питание.
Например, доказано, что за то, предпочитает ли человек горькие или сладкие продукты, отвечают гены, формирующие вкусовые рецепторы T1R и T2R (первые способствуют восприятию сладкого, а вторые — восприятию горького). Вариации этих генов формируют индивидуальные и видовые различия в поведении, связанном с вкусовосприятием. Другими словами, из-за этих рецепторов людей может непреодолимо тянуть на сладкое, что в перспективе может негативно отразиться на всем рационе, привести к нарушению пищевого поведения и развитию сопутствующих заболеваний (диабет и ожирение).
Кроме того, при анализе генетического кода человека можно обнаружить особые вариации генов, которые способствуют набору веса, вопреки в целом здоровому рациону. Так, разновидность гена ANK2 (аникрин 2 может заставить жировые клетки в организме всасывать глюкозу быстрее, в результате чего размер этой ткани увеличивается вдвое. И если человек с подобной вариацией гена будет придерживаться неправильной диеты, то с большой вероятностью заработает ожирение и диабет.
Также понимание собственных генетических особенностей может стать ключом для более осознанного подхода к потреблению кофеина. Несмотря на распространенный миф, это вещество действительно может быть полезным: ряд исследований связывают его со снижением риска ожирения и диабета, а также улучшением работы мозга. Однако превышение условной нормы может способствовать развитию тревожности, бессонницы и даже привести к разрушению мышечной ткани. Однако чаще всего побочные эффекты возникают у людей, чей метаболизм медленнее обрабатывает кофеин. Этот процесс в основном контролируется геном CYP1A2. В зависимости от его вариации изменяются и риски развития побочных эффектов от употребления кофе, например нарушения функционирования почек и инфаркта миокарда.
Схожие механизмы можно отследить и у других продуктов питания и даже подвидов физических упражнений. Почему же тогда ДНК-диеты все еще остаются в серой зоне?
Насколько эффективны ДНК-диеты на самом деле?
Существуют исследования, которые показывают, что польза от ДНК-диет есть: итальянские ученые выяснили, что те, кто питался в соответствии с особенностями своего генетического кода, потеряли в весе на 33% больше по сравнению с контрольной группой. Однако, несмотря на эти доводы и ряд довольных клиентов, некоторые ученые по-прежнему с сомнением относятся к ДНК-диетам.
И дело вовсе не в том, что тесты неверно определяют набор генов, которые присутствуют в организме, а в их интерпретации. Некоторые пользователи, которые прибегают к ДНК-диетам, находят персонифицированный анализ слишком расплывчатым, а рекомендации — очевидными. Зачем проходить дорогостоящий тест, чтобы выяснить, что вам хорошо подходит рацион, обогащенный омега-3 кислотами и антиоксидантами?
Проблема состоит не в неточных тестах, а в самой генетике. Геном человека содержит около 20−25 тыс. генов: предугадать их влияние на питание не всегда возможно. Так, ученые наблюдают различные реакции на продукты даже у однояйцевых близнецов, чей геном полностью совпадает.
Это связано с тем, что реакция организма на тот или иной рацион питания — сочетание различных факторов: возраста, пола и общего уровня жизни человека. Описанную тенденцию хорошо иллюстрирует микробиом (сообщество микроорганизмов) кишечника. Зачастую бывает так, что люди с генетической непереносимостью лактозы спокойно употребляют в пищу молочные продукты. Это связано с тем, что в их желудке живут бактерии, которые перерабатывают лактозу, что повышает толерантность организма к молочным продуктам и способствует их усвоению.
Практическую пользу ДНК-диет ставит под сомнение еще и то, что советы для одного и того же генотипа от различных компаний могут отличаться. Это случилось с корреспондентом американского медиа STAT Ребеккой Роббинс. Женщина прошла ДНК-тест, чтобы определить оптимальный для ее организма способ тренировок, но получила противоположные рекомендации: один анализ показал, что ей идеально подходят интенсивные аэробные нагрузки, а другой — что она должна избегать этого типа упражнений.
По мнению доцента биологии Мичиганского университета Моники Дус, подобные результаты связаны с тем, что у ученых нет достаточных доказательств, чтобы обеспечивать пользователям более точные, персонифицированные и однозначные рекомендации. Из-за этого ДНК-диеты находятся на грани доказательной медицины: по генетическому тесту едва ли можно убедительно судить о предрасположенности человека к тому или иному образу жизни и питания. Таким образом, по мнению Дус, ДНК-диета вряд ли принесет человеку какую-либо реальную пользу.
Есть ли у ДНК-диет будущее?
Не стоит ставить окончательный крест на ДНК-диетах. Даже на текущем этапе развития этих тестов им находят полезное применение. ?Так, их используют в некоторых передовых медицинских центрах, например в Кливлендской клинике: генетическое тестирование позволяет получить представление о том, насколько хорошо пациент усваивает витамин В12, кофеин, а также выявить потенциальные пищевые непереносимости. Кроме того, ученые все же находят подтверждение того, что генетические факторы и питание с их учетом может способствовать более здоровому образу жизни и лучшим результатам по потере веса даже тогда, когда похудение не являлось конечной целью.
Кроме того, эксперты считают, что понимание генотипа того или иного пациента может быть полезным при подборе общего курса диетических рекомендаций, например, по анализу ДНК можно предположить, будет ли человек терять вес на кетогенной диете, более известной как кетодиета. Главное преимущество кеторациона — быстрое избавление от жировой ткани. Однако некоторым людям из-за изменений в гене PPAR? трудно достичь кетоза (состояния, при котором для получения энергии организм начинает расщеплять жир).
Кроме того, при сравнении кетодиеты и адаптированной к ДНК диеты ученые обнаружили, что хоть в краткосрочной перспективе первая показала лучшие результаты, генетически обусловленный рацион способствовал большей потере веса в будущем. Таким образом, возможно, при условии дальнейших исследований ученые смогут раскрыть весь потенциал ДНК-диет и сделать их однозначно полезными и эффективными.
Мария Богрянова