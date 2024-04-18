Генетическая стройность: стоит ли пробовать ДНК-диету?

Также понимание собственных генетических особенностей может стать ключом для более осознанного подхода к потреблению кофеина. Несмотря на распространенный миф, это вещество действительно может быть полезным: ряд исследований связывают его со снижением риска ожирения и диабета, а также улучшением работы мозга. Однако превышение условной нормы может способствовать развитию тревожности, бессонницы и даже привести к разрушению мышечной ткани. Однако чаще всего побочные эффекты возникают у людей, чей метаболизм медленнее обрабатывает кофеин. Этот процесс в основном контролируется геном CYP1A2. В зависимости от его вариации изменяются и риски развития побочных эффектов от употребления кофе, например нарушения функционирования почек и инфаркта миокарда.