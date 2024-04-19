Гендиректор Moderna считает, что благодаря ИИ ученые поймут большинство болезней

«Если есть понимание болезни, можно найти способ вылечить ее.. Через 3−5 лет [ученые] поймут большинство болезней, которые мы не понимаем сейчас. Это будет впервые в истории человечества», — сказал он на мероприятии, организованном американским порталом Semafor.