Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор Moderna считает, что благодаря ИИ ученые поймут большинство болезней

По мнению Стефана Банселя, если есть понимание болезни, то можно найти способ вылечить ее.

Источник: NCI

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые смогут понять природу большинства болезней в течение трех-пяти лет при помощи искусственного интеллекта и найти ключ к их лечению. Такое мнение высказал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель.

«Если есть понимание болезни, можно найти способ вылечить ее.. Через 3−5 лет [ученые] поймут большинство болезней, которые мы не понимаем сейчас. Это будет впервые в истории человечества», — сказал он на мероприятии, организованном американским порталом Semafor.

По оценке Банселя, изыскания ученых помогут эффективнее бороться с ранее тяжело поддающимися лечению заболеваниями. «Причина, по которой люди по-прежнему умирают от рака и страдают от болезни Альцгеймера, состоит в том, что мы не понимаем биологию этих болезней», — отметил он.

Инструменты искусственного интеллекта помогут фармацевтическим компаниям в разработке новых медикаментов и позволят специалистам лучше диагностировать заболевания, например, болезни сердца, считает Бансель. По словам главы компании, ученые из Moderna уже применяют инструменты ИИ в научных исследованиях, что позволяет добиваться ранее недоступных им результатов.

Moderna занимается разработкой фармакологии на основе матричной РНК. Компания вела активную разработку вакцины от COVID-19.