Где в Москве посмотреть, как цветет сакура

Сакура — символ удачи, плодородия, благополучия и процветания. Талисман из сакуры по фен-шуй приносит в жизнь обладателя новизну, помогает сберечь мир и покой в семье, оберегает дом от злых духов, повышает иммунитет и работоспособность.
— Екатерининский парк
Сакура цветет на левом берегу Большого Екатерининского пруда, рядом с восточным входом в парк.
Адрес: Большая Екатерининская ул., 27 (метро «Достоевская»).
— Природный заказник «Долина реки Сетунь»
Около 15 деревьев вишни мелкопильчатой можно увидеть вблизи круглого пруда рядом с улицей «Минская».
Адрес: Давыдковская ул., 17 строение 1 (метро «Славянский бульвар»).
— Аллея у главного здания МГУ
Целую аллею сакур заложили в мае 2010 вице-губернатор Токио Коикэ Мурояма, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и ректор МГУ Виктор Садовничий.
Адрес: Между главным зданием МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах.
— Бирюлевский дендропарк
Здесь вы найдете не только деревья, но и японский сад камней и сухой ручей, а в роще проложены деревья и установлены скамейки.
Адрес: ул. Липецкая 5А (остановка «Бирюлевский дендропарк»).
— Природно-исторический парк «Битцевский лес»
Сакура растет возле здания по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2. (недалеко от метро «Новоясенецкая»).
Вход платный:
— Японский сад в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина
Всего здесь высажено более 250 деревьев различных сортов. Высота самого большого — около пяти метров. Это место называют одним из самых красивых цветения сакуры в столице.
Адрес: Ботаническая ул., 4 (метро «Владыкино»).
— Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Высаженные здесь деревья привезены со склонов горы Фудзияма в подарок от коллег из Токио.
Адрес: пр-т Мира, 26, строение 1 (метро «Проспект мира»).
— Ботанический сад биологического факультета МГУ
Самая морозоустойчивая из истинных сакур, вишня Саржента, растет уже более пятидесяти лет. Она привлекает внимание необычным цветом листвы, имеющей сперва фиолетовый отлив. И, конечно, прекрасными розовыми крупными цветами.
Адрес: Ленинские горы 1/12 (метро «Ломоновский проспект»).
Отметим, что цветение сакуры — очень редкое зрелище. В Москве оно длится всего около недели. Не пропустите!