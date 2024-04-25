Где снимали фильм «Любовь и голуби»

Главный герой Василий живет в сибирской деревушке с женой Надеждой и растит троих детей — Люду, Лёню и Олю. Обычный работяга одержим голубями — он считает, что они самые преданные создания. Получив производственную травму, Василий по путевке отправляется на реабилитацию на курорт. Там он заводит роман с Раисой Захаровной, городской жительницей, которая увлеченно рассказывает ему про инопланетян и экстрасенсов. Простодушный герой, впечатленный новизной, сообщает семье, что останется жить с новой пассией. Позже он понимает, что ему нужна родная деревня и простая, понятная ему жена Надя, да и с Раисой Захаровной отношения у них не складываются. Все же они люди разных социальных кругов: он — простой работник леспромхоза, она — сотрудница отдела кадров. Герой возвращается в прежний дом, но семья не принимает его. Спустя какое-то время Василий все же завоевывает снисхождение: жена и дети прощают его ошибку, а в их доме с голубятней вновь воцаряется гармония.