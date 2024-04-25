Знаменитая советская кинокартина смотрится на одном дыхании и с улыбкой на лице, а в героях легко узнать своего соседа или двоюродную тетушку из провинциального городка. В фильме «Любовь и голуби» с такой легкостью показывают тяжелые жизненные ситуации, так просто учат прощать и воспринимать жизнь с юмором, что не остается никакого негатива. На каком курорте чуть не погиб главный герой, где снимали фильм «Любовь и голуби» и почему руководство «Мосфильма» отказывалось выпускать киноленту в прокат? Рассказываем самые интересные факты об истории создания картины.
Краткий сюжет фильма
«Любовь и голуби» — популярная советская комедия о жизни простой семьи из российской глубинки, снятая в 1984 году режиссером Владимиром Меньшовым.
Главный герой Василий живет в сибирской деревушке с женой Надеждой и растит троих детей — Люду, Лёню и Олю. Обычный работяга одержим голубями — он считает, что они самые преданные создания. Получив производственную травму, Василий по путевке отправляется на реабилитацию на курорт. Там он заводит роман с Раисой Захаровной, городской жительницей, которая увлеченно рассказывает ему про инопланетян и экстрасенсов. Простодушный герой, впечатленный новизной, сообщает семье, что останется жить с новой пассией. Позже он понимает, что ему нужна родная деревня и простая, понятная ему жена Надя, да и с Раисой Захаровной отношения у них не складываются. Все же они люди разных социальных кругов: он — простой работник леспромхоза, она — сотрудница отдела кадров. Герой возвращается в прежний дом, но семья не принимает его. Спустя какое-то время Василий все же завоевывает снисхождение: жена и дети прощают его ошибку, а в их доме с голубятней вновь воцаряется гармония.
Места, деревни и города, где снимали «Любовь и голуби»
Когда режиссер Владимир Меньшов начал работу над фильмом, он хотел, чтобы основные сцены снимались в сибирской глубинке, в обычной деревне. Ему хотелось показать простоту деревенской жизни. Но выбор в итоге пал на городок в Карелии. Еще пара эпизодов была снята в соседнем поселке Пиндуши. Также киногруппа отправилась в Грузинскую ССР для съемок сцен курортного отдыха героя. А все домашние фрагменты создавались на киностудии «Мосфильм» в Москве.
Дом с голубятней у реки
Место, где проживали главные герои, семья Кузякиных, — это обычный дом в городе Медвежьегорске, который находится в Республике Карелия по адресу: улица Нижняя, дом 12. Он расположен на крутом обрыве, на реке Кумса. В доме на момент появления киногруппы проживала семья, которая разрешила съемку и строительство объектов, нужных для фильма. Например, у них во дворе сколотили голубятню и заселили в нее дрессированных птиц, привезенных из Москвы.
После окончания работы над кинолентой жизнь в этом доме шла своим чередом, голубятню сохранили на память. Однако спустя время жильцы скончались, домик для птиц был разрушен. Избушка долго пустовала и разваливалась. Только 6 лет назад у этой территории появились новые хозяева: они не только отстроили новый дом, в котором проживают по сей день, но и восстановили голубятню по стоп-кадрам из фильма.
Дом с голубятней у реки.
Курорт на море
Бар, где Василий впервые пробует коктейль, находился в отеле «Интурист» в городе Батуми. При желании там и сейчас можно провести время, правда здание было отреставрировано в 2006 году, и там произошли некоторые изменения.
По бамбуковой роще персонажи гуляли в Ботаническом саду. Кофе герои пили в заведении, которое теперь называется Coffeetopia Batumi. Шоу дельфинов они смотрели в Батумском дельфинарии. А возле кафе «Фантазия» Василий и Раиса Захаровна гуляли вечером. Все эти заведения работают в грузинском Батуми по сей день, правда выглядят спустя 30 лет несколько иначе.
«Интурист» в Батуми:
Ботсад в Батуми:
Дельфинарий в Батуми:
Санаторий
Часть эпизодов отсняли в санатории «Строитель» в городе Кобулети. Там же создавалась сцена с прогулкой героев Людмилы Гурченко и Александра Михайлова по рынку. Короткую сцену в спортзале снимали в Ессентуках, в Цандеровском институте механотерапии, который можно посетить и сегодня.
«Строитель»:
Институт:
Городской причал
В поселке Пиндуши, недалеко от Медвежьегорска, снималась сцена, когда Василий собирался выпить пива с соседом дядей Митей. Живописный пирс, к которому причаливали корабли, располагался на берегу Онежского озера. Сегодня причал полностью разрушен.
Городской причал.
Какие места можно посетить сейчас и как это сделать
Основное место назначения — Медвежьегорск, туда можно приехать самостоятельно, местные жители принимают туристов и рассказывают историю создания фильма. В рамках многих экскурсионных программ по Карелии также указана эта остановка. В поселке Пиндуши никаких атрибутов фильма не осталось. А вот все курортные места, кроме санатория «Строитель», доступны для посещения.
|Место
|Часы работы
|Адрес
|Стоимость посещения
|Описание
|Дом Кузякиных
|Не указано
|Медвежьегорск,ул. Нижняя, д. 12
|—
|Место основных съемок фильма
|Kobuleti Agrarian Market
|9:00 — 19:00
|RQCH+7XC, Tavisupleba St, Kobuleti, Грузия
|—
|Рынок, где Раиса Захаровна выбирала галстук Василию
|Цандеровский институт механотерапии
|Пн. — пт.9:00 — 15:30,сб. 9:00 — 13:00
|Ставропольский край, Ессентуки, ул. Садовая, д. 1а
|Занятие на тренажерах — 260 ₽
|Спортзал, где герои занимались на тренажерах.
|Отель «Интурист»
|Круглосуточно
|11 Ninoshvili St, Batumi 6000, Грузия
|—
|Бар, где Раиса Захаровна танцует, а Василий пьет коктейль
|Green Cape
|10:00 — 18:00
|Mtsvane Kontskhi (Green Cape), Батуми, Грузия
|20 лари
|Ботанический сад с бамбуковой рощей, где гуляли герои
|Дельфинарий
|10:00 — 17:30
|51 Rustaveli Ave, Batumi, Грузия
|20 лари
|Здесь шоу дельфинов посетили киногерои, пока были на курорте
|Кафе Coffeetopia
|9:00 — 00:00
|6 Konstantine Gamsakhurdia St, Batumi, Грузия
|—
|Место, где Раиса Захаровна и Василий пили кофе
|Кафе «Фантазия»
|11:00 — 22:30
|MJ2G+23G, Batumi, Грузия
|—
|Возле красивой мозаики кафе герои гуляли
Интересные факты о фильме «Любовь и голуби»
История создания киноленты удивляет своими деталями. В нее были вложены не только время, силы, деньги, но и правда, душевность и чистота. Достаточно отметить, что актер, сыгравший Василия, в каждом интервью и при личных встречах продолжает называть своих экранных детей дочками. Ниже — другие занимательные факты о киноленте.
1. Первоначально «Любовь и голуби» — это театральная пьеса, которую ставили в московском театре «Современник». Ее написал Владимир Гуркин, который позже стал сценаристом фильма. Однажды режиссер Владимир Меньшов пришел посмотреть постановку: игра Нины Дорошиной и сама история его так впечатлили, что он решил ее экранизировать.
2. Актер Александр Михайлов, сыгравший Василия, в одном интервью поделился, что получал большое количество писем от женщин: они писали ему, что после выхода фильма на экраны нашли в себе силы простить измену мужа и сохранить свои семьи.
3. Руководство «Мосфильма» не одобрило выход ленты в прокат, поскольку в тот период готовился закон Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством». В итоге Меньшову удалось договориться с руководством о выходе фильма в прокат с условием, что из него вырежут те алкогольные сцены, которые никак не повлияют на сюжет. Всего были удалены 4 эпизода.
4. Когда снимался фрагмент знакомства героя с будущей любовницей, актерам пришлось плавать в холодной воде, потому что съемка эпизода проходила в ноябре, когда температура в Черном море достигала всего 14.
5. У Нины Дорошиной, актрисы, сыгравшей жену Василия, была такая же роль и в театральной постановке в «Современнике». Меньшову она так сильно понравилась в образе Нади, что он пригласил ее на главную роль в фильме. В одном из интервью режиссер признался, что у актрисы тяжелый характер и на съемках с ней приходилось непросто. Дорошина отказывалась вносить поправки в роль, стараясь сохранить образ, который изображался на сцене театра.
6. История семьи Кузякиных так правдива, потому что основана на реальных событиях. Они произошли в городе Черемхове, откуда сценарист фильма был родом. Владимир Гуркин даже не стал менять имена и фамилию настоящей семьи, где случилась измена. Мама автора — Валентина Петровна Гуркина — дружила с реальными Кузякиными, которые жили по соседству. Василий Кузякин работал на шахте, много выпивал и разводил голубей. А его жена Надежда занималась воспитанием троих детей — Люды, Лёни и Оли. Когда Василия отправляли на море, Валентина Петровна лично пришивала ему на белье скрытый кармашек для денег. В фильме эту сцену даже показывали, но рукодельничала там жена Надя. На курорте у Кузякина действительно завязался роман с девушкой из Иркутска, о которой никто не распространялся, но ходили слухи, что дама была известной в своем городе.
В 90-х реальные Василий и Надежда умерли, дочери покинули город, их судьба неизвестна, а сын Лёня разбился на мотоцикле. Что же касается соседей семьи, дяди Мити и бабы Шуры, их прототипами были бабушка и дедушка сценариста.
В Черемхове очень гордятся уроженцем Владимиром Гуркиным: в честь его произведения в городе установлен памятник с героями фильма.
7. Александр Михайлов едва не попрощался с жизнью во время съемок. В сцене, когда актер выходил из дома и сразу попадал в море, под водой его ждали водолазы, чтобы быстро раздеть и одним кадром снять продолжение, как он уже в купальных плавках выныривает из воды. Роковым стал галстук, который в момент снятия одежды затянулся на шее Александра. Поняв, что снять его не получится, актер судорожно стал бить рукой по ножу, закрепленному у одного из водолазов. Тот догадался, что было необходимо сделать: быстро разрезал галстук, который душил Александра Михайлова. Он всплыл без одежды, как и полагалось в дубле, но от волнения забыл текст. Его подсказала Гурченко, а на озвучке дубляж подогнали так, чтобы никто не заметил инцидента.
8. Актеры, сыгравшие соседей Кузякиных, Сергей Юрский (дядя Митя) и Наталья Тенякова (баба Шура), практически не притворялись на съемочной площадке, потому что являлись настоящими супругами. Роли склочных деда с бабкой для них были нехарактерны, поскольку чета относилась к питерской интеллигенции. Вначале Наталья отказывалась от роли, но команда уговорила ее согласиться, рассказав, что в местах съемок полно грибов, которые можно будет собирать и жарить в перерывах между работой.
Вопросы и ответы
В многочисленных интервью с актерами чаще всего упоминаются истории о возрасте героев, поскольку он не соответствовал сценарию. Кроме того, журналисты отслеживают судьбу великолепной восьмерки, блистательно сыгравшей в фильме. Ответим на самые популярные вопросы про киноленту «Любовь и голуби».
Почему «Любовь и голуби» снимали в Медвежьегорске?
В начале 80-х годов съемочная группа начала поиски места для съемок фильма в районе Байкала. Владимир Меньшов искал для картины сибирские пейзажи. Но, по словам оператора Юрия Невского, там не нашлось «дикого уголка». Именно он предложил Меньшову исследовать Карелию. Там, в Медвежьегорске, и был найден тот самый дом 12 на улице Нижняя.
Сколько лет было актерам, когда снимали «Любовь и голуби»?
Главная героиня Нина Дорошина не подходила по возрасту ни своему персонажу, ни партнеру по фильму Александру Михайлову: ей было 50 лет, а ему 40. Но режиссер отказываться от Дорошиной не хотел. Разницу в возрасте успешно скрыли под гримом, намеренно состарив героя Михайлова.
Роковую соблазнительницу Раису Захаровну Гурченко сыграла, когда ей было почти 50 лет.
У Натальи Теняковой возникали сложности в съемках именно из-за возраста: ей пришлось играть старую бабу Шуру в 39 лет. Визажисты дольше всех остальных гримировали актрису, стараясь искусственно состарить ее. Сергею Юрскому (дядя Митя) было почти 50, и он органично вписался в свою роль.
Слегка за 20 было экранным детям Василия и Нади — Янине Лисовской (Люде) и Игорю Ляху (Лёне). Младшей — Ладе Сизоненко (Оле) — на момент съемок фильма исполнилось 12 лет, для нее это была первая и единственная роль.
Как сложилась дальнейшая судьба актеров из фильма «Любовь и голуби»?
После съемок Александр Михайлов продолжил свою карьеру в кино. Он снялся во многих хитах того времени: «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину», «Есенин» и многие другие.
Нина Дорошина скончалась в 2018 году. До последних дней она служила в театре «Современник», иногда снималась в кино.
Людмила Гурченко пропадала из кино в первой половине 90-х и в начале 2000-х, все остальное время, вплоть до своей кончины в 2011 году, актриса вела активную творческую деятельность: писала книгу, играла в кино и на сцене, даже успела снять свою режиссерскую работу — фильм «Пестрые сумерки».
Наталья Тенякова продолжила активную театральную работу: долгое время она служила в МХТ имени Чехова, снималась в кино и телеспектаклях. Сейчас продолжает сотрудничество с разными театрами.
Сергей Юрский также продолжил карьеру в театре и кино, скончался в 2019 году. До последних дней они с Натальей оставались в браке.
Янина Лисовская переехала в Германию, снялась там в нескольких фильмах, ставила спектакли как режиссер. В последнее время занялась преподаванием актерского мастерства.
Игорь Лях занялся театральной карьерой, снялся еще в двух популярных фильмах — «Тариф Новогодний» и «Елки — 3». Скончался в 2018 году.
Лада Сизоненко стала манекенщицей, сотрудничала с дизайнером Валентином Юдашкиным до 2000 года. Потом ушла в материнство и замужество. Сейчас счастливо живет во втором браке.
Такие фильмы, как «Любовь и голуби», становятся культовыми в народе, а цитаты героев разбирают на крылатые выражения, которые всплывают в нашей речи спустя годы. Кто из нас хоть раз не употреблял знаменитое «ёшкин кот», «Людк, а Людк» или «Дети, уймите вашу мать!». Народным фильм стал и благодаря родным и похожим на всех нас, русских людей, типажам: герои все делают искренне, с надрывом, с душой. Наивные, непутевые, но преданные — как голуби.
Автор: Надежда Корнеева