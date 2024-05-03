Где подростку подработать летом

«В числе профессий — курь­ер, дизайнер, официант, помощник вожатых, сборщик товаров, упаковщик заказов, аниматор, копирайтер, — перечисляет декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. — Для работодателей сформируют список документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних». По закону продолжительность рабочей недели для подростка до 16 лет во время каникул не должна превышать 24 часа, до 18 лет — 35 часов. Рабочий день подро­стка с 14 до 15 лет — не больше 4 часов, с 15 до 16 лет — 5 часов, а с 16 до 18 лет — 7 часов. Оплата труда несовершенно­летних работников должна быть не ниже части МРОТ, исчисленной пропорционально отработанному времени.