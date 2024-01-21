Где отдохнуть? Топ регионов России, готовых к приему туристов

Российские курорты готовятся к туристическому сезону. Эксперты назвали топ регионов, которые отличаются высоким уровнем гостеприимства, стремятся бережно относиться к природе и культурным ценностям.

Динамичное развитие современной туристической инфраструктуры затрагивает большинство субъектов РФ. Это позитивно сказывается на экономике регионов, поддерживает местный малый бизнес и позволяет россиянам лучше узнать свою страну. Но при бездумном наращивании турпотока появляется риск навредить экологии и окружающей среде, безвозвратно потерять архитектурные и природные памятники, создать некомфортные условия проживания для местных жителей. Чтобы этого не произошло, при развитии туристической инфраструктуры нужно учитывать множество факторов. Какой регион больше всего в этом преуспел и где в 2024 году туристам будет отдыхать наиболее комфортно, выяснилось в ходе совместного исследования Национального рейтингового агентства и ESG-лаборатории МГУ, презентованного 18 января.

Согласно исследованию, первое место в национальном зачете занял Санкт-Петербург, сразу за ним расположился Краснодарский край, замкнула тройку Республика Татарстан. Далее расположились Москва и Тюменская область, а 6−8 места с одинаковым результатом поделили Калининградская, Мурманская и Свердловская области.

Также можно обратить внимание на регионы, добившиеся в прошедшем году наибольшего роста комплексного развития туризма — это Хакасия, Новосибирская область, Камчатский край и Рязанская область.

«Устойчивому развитию туризма в Краснодарском крае способствует совместная работа бизнеса и органов власти, — поделился успешными практиками врио главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. — В крае созданы система стратегического управления туризмом, сформированы меры поддержки туриндустрии, а цели и задачи отрасли определены до 2030 года».

При этом бездумный рост турпотока может больше навредить, чем принести пользы, поэтому в крае, стремясь увеличить количество гостей, обращают внимание на все аспекты туристической активности. «Запуск новых проектов и работа действующих курортов в Краснодарском крае базируются не только на чисто экономических принципах, — говорит Зарицкий. — Но и на принципах сохранения природного и исторического наследия, заботы о будущем поколении, ответственного обращения с отходами, рационального потребления ресурсов».

По итогам 2023 года в Краснодарском крае отдохнуло 18,6 млн человек, что на 1,2 млн больше предыдущего показателя и является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения. "Но еще остается мощный потенциал развития.

Создание новых, современных, всесезонных туристических продуктов позволит Краснодарскому краю сохранять лидирующие позиции не только среди российских регионов, но и конкурировать с ведущими мировыми курортами", — заключил специалист.

Ранее aif.ru сообщал о предложении президента РФ Владимира Путина включить объекты общепита в программу развития внутреннего туризма.