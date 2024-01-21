Где отдохнуть? Топ регионов России, готовых к приему туристов
Национальный рейтинг регионов поможет туристам лучше ориентироваться при выборе места отдыха.
Национальный рейтинг регионов поможет туристам лучше ориентироваться при выборе места отдыха.
Российские курорты готовятся к туристическому сезону. Эксперты назвали топ регионов, которые отличаются высоким уровнем гостеприимства, стремятся бережно относиться к природе и культурным ценностям.
Динамичное развитие современной туристической инфраструктуры затрагивает большинство субъектов РФ. Это позитивно сказывается на экономике регионов, поддерживает местный малый бизнес и позволяет россиянам лучше узнать свою страну. Но при бездумном наращивании турпотока появляется риск навредить экологии и окружающей среде, безвозвратно потерять архитектурные и природные памятники, создать некомфортные условия проживания для местных жителей. Чтобы этого не произошло, при развитии туристической инфраструктуры нужно учитывать множество факторов. Какой регион больше всего в этом преуспел и где в 2024 году туристам будет отдыхать наиболее комфортно, выяснилось в ходе совместного исследования Национального рейтингового агентства и ESG-лаборатории МГУ, презентованного 18 января.
Также можно обратить внимание на регионы, добившиеся в прошедшем году наибольшего роста комплексного развития туризма — это Хакасия, Новосибирская область, Камчатский край и Рязанская область.
«Устойчивому развитию туризма в Краснодарском крае способствует совместная работа бизнеса и органов власти, — поделился успешными практиками врио главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. — В крае созданы система стратегического управления туризмом, сформированы меры поддержки туриндустрии, а цели и задачи отрасли определены до 2030 года».
При этом бездумный рост турпотока может больше навредить, чем принести пользы, поэтому в крае, стремясь увеличить количество гостей, обращают внимание на все аспекты туристической активности. «Запуск новых проектов и работа действующих курортов в Краснодарском крае базируются не только на чисто экономических принципах, — говорит Зарицкий. — Но и на принципах сохранения природного и исторического наследия, заботы о будущем поколении, ответственного обращения с отходами, рационального потребления ресурсов».
Создание новых, современных, всесезонных туристических продуктов позволит Краснодарскому краю сохранять лидирующие позиции не только среди российских регионов, но и конкурировать с ведущими мировыми курортами", — заключил специалист.
Ранее aif.ru сообщал о предложении президента РФ Владимира Путина включить объекты общепита в программу развития внутреннего туризма.