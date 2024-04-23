Где можно узнать время рождения человека?

— С нумерологической точки зрения время рождения сильно не влияет на программу жизни человека, потому что матрица фиксирует все через документы на уровне государства, в государственных документах время рождения не пишется. Но время, как некий цифровой код, мы используем для расчета бионумерологических ритмов человека. По времени рождения можно рассчитать периоды активности и пассивность человека в течение его личных суток. Для этого строим график со средней линией, которая принимается за норму. Все, что выше, подходит для активных переговоров, приема лекарств, на это время можно назначать медицинские операции — они пройдут успешно. Все, что ниже — это период пассивности, когда нужно отдохнуть и не назначать важных дел.