Где можно узнать время рождения человека?

В последнее время все больше людей увлекается познанием себя и своих близких с точки зрения астрологии, нумерологии и других эзотерических направлений. Для составления натальной или нумерологической карт, как правило, специалистам нужны данные о дате, месте и времени рождения человека. Если дату и место можно посмотреть в свидетельстве о рождении, то с точным временем могут возникнуть проблемы. Где можно узнать эти данные — в материале aif.ru.
О времени рождения можно спросить у мамы, возможно, она вела дневник наблюдений за ребенком. Кто-то хранит бирочку из роддома или первую медицинскую карту. Но что делать, если нет возможности спросить у родных, или не сохранилось никаких памятных вещей, которые могли содержать информацию о времени рождения?
Как в управлении ЗАГС узнать время рождения человека?
Согласно статье 22 закона «Об актах гражданского состояния», запись акта о рождении содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, ребенок живой или умер при родах, а также данные о родителях. Подтверждением факта рождения малыша является медицинское свидетельство о рождении, которое выдается в роддоме. В нем, помимо основных данных, содержится информация о времени рождения ребенка, но в управлении ЗАГС хранится этот документ три года, потом подлежит уничтожению, рассказали в отделе записи актов гражданского состояния.
Где указано точное время рождения ребенка?
«Данные о времени рождения содержатся в документации родильных домов и детских поликлиник (медицинские карточки истории родов, история развития новорожденного). Эти документы на хранение в государственный архив не поступают, а хранятся в архивах медицинских учреждений. За поиском сведений нужно обращаться в медицинские учреждения по месту рождения и наблюдения», — ответили в Справочно-информационном центре федеральных государственных архивов.
Перечень медицинской документации и сроки хранения определены письмом Министерства здравоохранения РФ от 7 декабря 2015 года № 13−2/1538 «О сроках хранения медицинской документации». Так, журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц, обменная карта родильного дома, где содержатся сведения о времени рождения ребенка, хранятся в архивах медучреждения в течение пяти лет. История родов и история развития новорожденного — 25 лет. В этих документах тоже указываются часы и минуты, когда появился малыш. По истечению данного срока (на усмотрение экспертной комиссии) документы могут быть уничтожены, уточнили специалисты центра.
Для получения копий документов в период их хранения нужно обратиться в приемную главного врача или написать письмо с запросом на электронную почту больницы. В документе указать ФИО, дату рождения матери, а также ФИО и дату рождения того, чьи данные запрашиваются.
Для чего нужно знать точное время рождения?
На этот вопрос ответила Елена Гуриева, магистр кармической нумерологии, консультант:
— С нумерологической точки зрения время рождения сильно не влияет на программу жизни человека, потому что матрица фиксирует все через документы на уровне государства, в государственных документах время рождения не пишется. Но время, как некий цифровой код, мы используем для расчета бионумерологических ритмов человека. По времени рождения можно рассчитать периоды активности и пассивность человека в течение его личных суток. Для этого строим график со средней линией, которая принимается за норму. Все, что выше, подходит для активных переговоров, приема лекарств, на это время можно назначать медицинские операции — они пройдут успешно. Все, что ниже — это период пассивности, когда нужно отдохнуть и не назначать важных дел.
Для натальной карты астрологам необходимо самое точное время рождения человека. Правильное указание времени вплоть до минут будет влиять на составление персонального гороскопа.