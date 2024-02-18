Где и когда появятся летающие такси?

Разработчик аэротакси подписал соглашение с британской компанией-перевозчиком Skyports о проектировании и строительстве четырех вертипортов. Это площадки, между которыми будет курсировать самолет VTOL. Они будут находиться рядом с аэропортом Дубая, возле Пальмы Джумейра, в районе Дубай Марина и в центре города. Вертипорты будут представлять собой мини-аэропорты, где пассажиры будут ожидать посадки и куда будут прибывать, воспользовавшись аэротакси.