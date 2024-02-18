Где и когда появятся летающие такси?

В Дубае (ОАЭ) планируют запустить летающие такси в 2025 году. Коммерческие перелеты будут осуществляться между наиболее популярными туристическими местами города. Об этом сообщает The Daily Mail.
Что собой представляет летающее такси, которое будет курсировать по Дубаю?
Летающее такси представляет собой самолет VTOL (vertical take-off and landing — вертикального взлета и посадки). Речь идет о том, что это транспортное средство сможет взлетать практически с места, вместо того, чтобы разгоняться на земле.
Разработка принадлежит калифорнийской компании Joby Aviation, которая подписала соглашение с Управлением автомобильных дорог и транспорта Дубая о запуске там услуг воздушного такси к началу 2026 года. При этом компания планирует начать работу уже в следующем году.
Самолет VTOL американской компании приводится в действие шестью электродвигателями. Он плавно движется по воздуху, и перевозка в аэротакси больше похожа на езду на внедорожнике, чем на полет в самолете, отмечают разработчики.
Винтовое такси Дубая сможет перевозить пилота и четырех пассажиров со скоростью до 320 км/ час. При такой скорости перелет из аэропорта Дубая до Пальмы Джумейра, искусственного острова в форме пальмы, займет всего 10 минут, притом что продолжительность поездки на автомобиле по этому маршруту составляет 45 минут.
Аэротакси будет полностью электрическим. Запас заряда позволяет преодолевать 160 км, поэтому оно не подходит для перелетов на большие расстояния.
Электрическое воздушное такси было ранее продемонстрировано на Всемирном саммите правительств в Дубае. Компания-разработчик начала его тестовые полеты с пилотом на борту в октябре, они проходят в Калифорнии.
Как можно будет воспользоваться воздушным такси?
Разработчик аэротакси подписал соглашение с британской компанией-перевозчиком Skyports о проектировании и строительстве четырех вертипортов. Это площадки, между которыми будет курсировать самолет VTOL. Они будут находиться рядом с аэропортом Дубая, возле Пальмы Джумейра, в районе Дубай Марина и в центре города. Вертипорты будут представлять собой мини-аэропорты, где пассажиры будут ожидать посадки и куда будут прибывать, воспользовавшись аэротакси.
Забронировать поездку можно будет в приложении для смартфонов. Стоимость перелета пока неизвестна, но по словам представителей американской компании-разработчика, это будет «значительно дешевле», чем полет на частном самолете.