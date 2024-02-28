Газовые плиты оказались в 100 раз вреднее автомобильных выхлопов для здоровья

Специалисты сосредоточились на наночастицах диаметром 1−3 нанометра. Они легко проникают в дыхательную систему и могут там накапливаться, провоцируя развитие астмы и других респираторных заболеваний.
Используя современное оборудование для измерения качества воздуха, ученые смогли измерить уровни наночастиц в специально сконструированном помещении. Они обнаружили, что при сгорании килограмма топлива в газовой плите в воздух попадает до 10 квадриллионов нанокластеров аэрозольных частиц.
Это означает, что при приготовлении пищи на газовой плите в помещении взрослые и дети будут вдыхать в 10−100 раз больше нанокластерного аэрозоля, чем стоя на улице с оживленным трафиком.
Модели показали, что нанокластерные аэрозоли очень устойчивы. Триллионы этих частиц были выброшены всего за 20 минут после кипячения воды или жарки блинов.
Аэрозоль нанокластеров, образующийся в результате сгорания газа, также может легко смешиваться с более крупными частицами, попадающими в воздух из масла и других продуктов.
Ученые рекомендую всегда пользоваться вытяжкой при готовке.