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Газовые плиты оказались в 100 раз вреднее автомобильных выхлопов для здоровья

Американские ученые из Университета Пердью в штате Индиана установили, что при приготовлении пищи на газовой плите в воздух попадает больше наночастиц, чем от выхлопов автомобилей на бензине или дизтопливе. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.
Источник: Reuters

Специалисты сосредоточились на наночастицах диаметром 1−3 нанометра. Они легко проникают в дыхательную систему и могут там накапливаться, провоцируя развитие астмы и других респираторных заболеваний.

Используя современное оборудование для измерения качества воздуха, ученые смогли измерить уровни наночастиц в специально сконструированном помещении. Они обнаружили, что при сгорании килограмма топлива в газовой плите в воздух попадает до 10 квадриллионов нанокластеров аэрозольных частиц.

Это означает, что при приготовлении пищи на газовой плите в помещении взрослые и дети будут вдыхать в 10−100 раз больше нанокластерного аэрозоля, чем стоя на улице с оживленным трафиком.

Модели показали, что нанокластерные аэрозоли очень устойчивы. Триллионы этих частиц были выброшены всего за 20 минут после кипячения воды или жарки блинов.

Аэрозоль нанокластеров, образующийся в результате сгорания газа, также может легко смешиваться с более крупными частицами, попадающими в воздух из масла и других продуктов.

Ученые рекомендую всегда пользоваться вытяжкой при готовке.