Гайд на свадьбу: что нужно знать

Если раньше актами гражданского состояния являлись записи в церковных книгах, которые делали священники, то после 1917 года за регистрацией рождения, брака и смерти следили власти. Тем же документом установили основные положения вступления в брак, главными из которых стали добровольность и достижение определенного возраста.

Сейчас, более 100 лет спустя, когда сотни миллионов записей актов гражданского состояния (откуда и пошла аббревиатура ЗАГС) из архивов оцифрованы, можно сконцентрироваться на позитивной стороне вопроса — приготовлениях к свадьбе. Специально для вас мы собрали важнейшие пункты, которые нужно держать в голове, при подготовке женитьбы.

Пункт 1. Убедитесь, что вы готовы

Российское законодательство предъявляет два главных требования к заключению брака — это должно быть добровольное решение мужчины и женщины, а еще они оба должны достичь брачного возраста. Также есть случаи, когда брак заключать нельзя — например, если жениться собираются усыновитель и усыновленный, близкие родственники. Если все условия соблюдены, подумайте еще раз — готовы ли вы связать свои жизни друг с другом? В любой момент до регистрации брака свадьбу можно отменить.

Пункт 2. Определитесь с форматом свадьбы

Свадьбы проводят по-разному: кто-то предпочитает лишь расписаться, придя вдвоем в ЗАГС или Центр госуслуг, другие устраивают пышные празднества с друзьями и родственниками (с «выкупом невесты», торжественной обстановкой во Дворце бракосочетания или на выезде, с выпуском голубей и так далее). Здесь все индивидуально, поэтому совместно решите, какой формат подходит вам обоим.

Пункт 3. Подайте заявление

Для заключения брака нужно пройти формальную процедуру, поэтому нужно сначала подать заявление. Для этого можно обратиться в ЗАГС, центр госуслуг «Мои документы» или Дворец бракосочетания (если вы все же остановились на свадьбе в торжественной обстановке), подать заявление, оплатить госпошлину и ждать назначенной даты. После подачи заявления должен пройти хотя бы месяц (при наличии особых обстоятельств сделают исключение), но не больше года.

Пункт 4. Избавьте себя от лишних хлопот

В век информационных технологий можно сделать все, не выходя из дома. Если у жениха и невесты есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», сделать все можно прямо на портале. Заполните данные о себе, выберите удобный ЗАГС, дату и время, а потом отправьте приглашение своей второй половинке. Подтвердите обоюдное решение пожениться, оплатите госпошлину (оба шага нужно сделать в течение суток) и все, можно заняться подготовкой к свадьбе, а все формальности государство возьмет на себя.

Пункт 5. Придите на церемонию с необходимыми документами

В день заключения брака приходите в ЗАГС (или Дворец бракосочетания или в место проведения выездной церемонии) со всеми необходимыми документами. Их не так много — документы, удостоверяющие личность, а если вы подавали заявление онлайн, то еще и оригиналы документов, которые нужны для подачи заявления. Приходите заранее, даже если не планируете пышной церемонии, все же опаздывать на свою свадьбу — плохая примета.

Пункт 6. Получите свидетельство и при желании — штампы в паспорта

После регистрации брака вам выдадут главный документ, подтверждающий факт его заключения, — свидетельство. Если вам нужны еще и штампы в графе «Семейное положение» в паспортах, не забудьте подать отдельные заявления — сейчас эта процедура не обязательна. Кстати, как и свидетели на свадьбе — звать их или нет, решать только вам.

Пункт 7. Живите долго и счастливо!

После процедуры насладитесь моментом, отметьте свадьбу, как посчитаете нужным (в рамках закона, конечно). А дальше уже начинается ваша семейная жизнь. Если вы так захотели, можно и сменить фамилию — но помните, что в этом случае нужно будет поменять свои документы (такие как паспорт, страховое свидетельство СНИЛС и полис ОМС).

Олеся Маевская