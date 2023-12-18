Гайд на свадьбу: что нужно знать
18 декабря в России отмечают свой профессиональный праздник работники органов ЗАГСа. Именно в этот день в 1917 году был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».
18 декабря в России отмечают свой профессиональный праздник работники органов ЗАГСа. Именно в этот день в 1917 году был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».
Если раньше актами гражданского состояния являлись записи в церковных книгах, которые делали священники, то после 1917 года за регистрацией рождения, брака и смерти следили власти. Тем же документом установили основные положения вступления в брак, главными из которых стали добровольность и достижение определенного возраста.
Сейчас, более 100 лет спустя, когда сотни миллионов записей актов гражданского состояния (откуда и пошла аббревиатура ЗАГС) из архивов оцифрованы, можно сконцентрироваться на позитивной стороне вопроса — приготовлениях к свадьбе. Специально для вас мы собрали важнейшие пункты, которые нужно держать в голове, при подготовке женитьбы.
Российское законодательство предъявляет два главных требования к заключению брака — это должно быть добровольное решение мужчины и женщины, а еще они оба должны достичь брачного возраста. Также есть случаи, когда брак заключать нельзя — например, если жениться собираются усыновитель и усыновленный, близкие родственники. Если все условия соблюдены, подумайте еще раз — готовы ли вы связать свои жизни друг с другом? В любой момент до регистрации брака свадьбу можно отменить.
Свадьбы проводят по-разному: кто-то предпочитает лишь расписаться, придя вдвоем в ЗАГС или Центр госуслуг, другие устраивают пышные празднества с друзьями и родственниками (с «выкупом невесты», торжественной обстановкой во Дворце бракосочетания или на выезде, с выпуском голубей и так далее). Здесь все индивидуально, поэтому совместно решите, какой формат подходит вам обоим.
Для заключения брака нужно пройти формальную процедуру, поэтому нужно сначала подать заявление. Для этого можно обратиться в ЗАГС, центр госуслуг «Мои документы» или Дворец бракосочетания (если вы все же остановились на свадьбе в торжественной обстановке), подать заявление, оплатить госпошлину и ждать назначенной даты. После подачи заявления должен пройти хотя бы месяц (при наличии особых обстоятельств сделают исключение), но не больше года.
В век информационных технологий можно сделать все, не выходя из дома. Если у жениха и невесты есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», сделать все можно прямо на портале. Заполните данные о себе, выберите удобный ЗАГС, дату и время, а потом отправьте приглашение своей второй половинке. Подтвердите обоюдное решение пожениться, оплатите госпошлину (оба шага нужно сделать в течение суток) и все, можно заняться подготовкой к свадьбе, а все формальности государство возьмет на себя.
В день заключения брака приходите в ЗАГС (или Дворец бракосочетания или в место проведения выездной церемонии) со всеми необходимыми документами. Их не так много — документы, удостоверяющие личность, а если вы подавали заявление онлайн, то еще и оригиналы документов, которые нужны для подачи заявления. Приходите заранее, даже если не планируете пышной церемонии, все же опаздывать на свою свадьбу — плохая примета.
После регистрации брака вам выдадут главный документ, подтверждающий факт его заключения, — свидетельство. Если вам нужны еще и штампы в графе «Семейное положение» в паспортах, не забудьте подать отдельные заявления — сейчас эта процедура не обязательна. Кстати, как и свидетели на свадьбе — звать их или нет, решать только вам.
После процедуры насладитесь моментом, отметьте свадьбу, как посчитаете нужным (в рамках закона, конечно). А дальше уже начинается ваша семейная жизнь. Если вы так захотели, можно и сменить фамилию — но помните, что в этом случае нужно будет поменять свои документы (такие как паспорт, страховое свидетельство СНИЛС и полис ОМС).
Олеся Маевская