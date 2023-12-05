Гайд: как стать волонтером

В честь праздника мы решили поделиться короткой инструкцией, как стать волонтером в России — всего 6 простых шагов помогут и вам присоединиться к движению добрых сердец.

Шаг 1: Обдумайте, в какой именно сфере хотите заниматься волонтерством

В России действует огромное множество волонтерских организаций в самых разных сферах. Есть, например, «Волонтеры медики», «Волонтеры экологи» и «Волонтеры Победы». Одни организации помогают хосписам, другие — пожилым людям, третьи — детям, многие занимаются помощью животным. Каждый может найти себе занятие по душе.

Шаг 2: Разузнайте побольше об этой сфере и организации

Если вы остановили свой выбор на конкретной сфере или организации, посмотрите, чем именно в ней можно заниматься. Каждый вносит свой вклад, и порой можно помогать, не выходя из дома — например, по телефону или в онлайн-режиме. Многим добровольческим организациям нужны люди, которые будут, например, собирать заявки по телефону, наполнять их сайты и соцсети или координировать действия других волонтеров через интернет. Такие возможности можно увидеть на портале «Добровольцы России», на котором действует удобный поиск.

Шаг 3: Подайте заявку в выбранную организацию волонтеров

После того, как вы определились со сферой и организацией, поняли, чем именно вы в ней можете заниматься, нужно подать заявку. Сделать это очень просто, на выбор несколько вариантов — через портал госуслуг, портал «Добровольцы России» или сайт самой организации. Заполните заявку и ожидайте обратной связи.

Шаг 4: Обсудите детали своего участия в движении

Когда с вами свяжутся представители организации, необходимо будет определиться с деталями вашего сотрудничества. Расскажите о своих пожеланиях и узнайте, как они сочетаются с тем, что необходимо волонтерской организации. Если вы готовы уделять добровольческой деятельности пару часов в неделю, но так нагружены, что не знаете, какое именно время у вас будет свободно, не беда. В волонтерских организациях нужны и такие люди — просто договоритесь обо всем сразу, и помните, что в любой момент можно будет договориться по-новому (если у вас появится больше времени, захочется попробовать что-то еще или, наоборот, на конкретной неделе не получится ничего сделать).

Шаг 5: Пройдите обучение

Из-за специфики своей деятельности, многие волонтерские организации проводят обучение для новых участников команды. Чтобы полноценно влиться в ряды движения, нужно его пройти. Некоторые проводят его в онлайн-режиме, другие — наоборот, на месте. Например, команда «Волонтеров медиков» перед тем, как взять вас на мероприятие, наверняка проведет курс первой помощи. Если что-то будет непонятно или захочется узнать больше, не стесняйтесь спрашивать у товарищей — в волонтерских организациях поощряется стремление к развитию и новым знаниям.

Шаг 6: Участвуйте в мероприятиях и развивайтесь

После прохождения обучения вы сможете участвовать в мероприятиях своей волонтерской организации. Не волнуйтесь, вы будете не одни, и в случае необходимости вам подставят дружеское плечо помощи. Слушайте координатора (старшего группы), и делайте все от сердца. Вот увидите, совсем скоро вы вольетесь в волонтерство, и вам захочется большего. Если вы готовы к росту, обсудите это с товарищами по организации, уточните, чем еще можете помочь. Ведь почти всегда руководители и координаторы волонтерских движений изначально просто пришли в них, чтобы помогать по мере сил. А теперь вы все вместе делаете мир лучше.