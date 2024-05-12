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Гастроэнтеролог Утюмова назвала самую вредную летнюю ягоду

Летние ягоды могут оказаться вредными при наличии определенных заболеваний, особенно опасным является виноград. Об этом в воскресенье, 12 мая, рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

Источник: AP 2023

— Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, — пояснила Утюмова.

Врач отметила, что ягода имеет высокую калорийность, а из-за высокого гликемического индекса она может вызывать аппетит. В винограде содержится много витамина C, который является сильнейшим раздражителем и может вызвать аллергию.

Помимо этого, кислотность продукта влияет на желудочный сок, поэтому врач не рекомендует употреблять ягоду тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

Токсичные соединения содержатся в косточках ягод, при употреблении их в большом количестве может развиться расстройство желудка, сообщило издание Pravda.ru.

Специалисты Роскачества рассказали о полезном воздействии определенной ягоды на организм человека. В ней содержится множество витаминов, минералов, клетчатки, пектина и антиоксидантов.