Гастроэнтеролог назвала идеальный суп

«Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный. Что касается северных широт, там популярностью пользуются более жирные супы, потому что энергии нужно больше из-за температурного режима», — объяснила специалист.

Если говорить об овощных супах — там много клетчатки, стимулирующей работу кишечника, а также целый спектр витаминов, микроэлементов, минералов. Единственный минус — мало белка. А вот с пюреобразными супами врач посоветовала быть осторожнее: энергетически они вполне достаточны, но для кишечника вредно частое употребление протёртой пищи. Кроме того, в супе-пюре может не хватать клетчатки для развития микробиоты.