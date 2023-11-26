18:27 (мск), источник: Life.ru

Гастроэнтеролог назвала идеальный суп

Самым «правильным» супом является борщ, в нём идеальное сочетание питательных веществ. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная.

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Источник: Rasmus Gundorff Sæderup/CC0

«Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный. Что касается северных широт, там популярностью пользуются более жирные супы, потому что энергии нужно больше из-за температурного режима», — объяснила специалист.

Если говорить об овощных супах — там много клетчатки, стимулирующей работу кишечника, а также целый спектр витаминов, микроэлементов, минералов. Единственный минус — мало белка. А вот с пюреобразными супами врач посоветовала быть осторожнее: энергетически они вполне достаточны, но для кишечника вредно частое употребление протёртой пищи. Кроме того, в супе-пюре может не хватать клетчатки для развития микробиоты.

А ранее гастроэнтеролог объяснила, для кого обед со щами или солянкой закончится болью и вздутием. Так, щи содержат большое количество клетчатки, но их основной ингредиент — квашеная капуста — может спровоцировать приступ боли в животе, вздутие и метеоризм у людей с заболеваниями ЖКТ.

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