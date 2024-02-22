Гастроэнтеролог Чижикова рассказала о пользе тыквы

Также врач предупредила, что при заболевании желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, мочекаменной и желчнокаменной болезни следует ограничивать употребление тыквы и семечек из нее. В целом тыква является ценным продуктом и может быть включена в диету в различных формах при отсутствии противопоказаний, заключила Чижикова в комментарии РИАМО.