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Гастроэнтеролог Чижикова рассказала о пользе тыквы

Тыква может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря богатому содержанию антиоксидантов, которые борются с воспалениями. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова.
Источник: Freepik

— В 100 граммах свежей тыквы содержатся 22 калории, белок, жиры, углеводы, пищевые волокна, органические кислоты, вода, дисахариды, а также множество витаминов и минералов. Также в тыкве присутствуют макроэлементы — кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера; микроэлементы — железо, цинк, йод, медь, марганец, фтор, кобальт, — рассказала она.

Регулярное употребление тыквы укрепляет иммунную систему, улучшает зрение за счет бета-каротина, способствует нормальной работе печени, снижает уровень холестерина и поддерживает работу органов выделения.

Также врач предупредила, что при заболевании желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, мочекаменной и желчнокаменной болезни следует ограничивать употребление тыквы и семечек из нее. В целом тыква является ценным продуктом и может быть включена в диету в различных формах при отсутствии противопоказаний, заключила Чижикова в комментарии РИАМО.

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