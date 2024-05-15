Гад ползучий. Педиатр рассказал, где больше змей и что делать при укусе

С наступлением тепла многие любят выезжать на природу, жарить шашлыки. И ежегодно кого-то кусает змея. А порой это случается даже около детских площадок и частных домов. Все змеи Москвы и Подмосковья занесены в региональную Красную книгу. То есть животные редкие, но вероятность встречи с ними никогда не равна нулю.
Эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский специально для aif.ru рассказал о самых «змеиных» районах Подмосковья и о том, как вести себя, если вы встретились с гадюкой либо стали жертвой ее ядовитых зубов.
Как отличить гадюку?
Характерный признак — треугольная голова с вертикальными зрачками, похожими на кошачьи. У гадюк нет желтых пятен около головы, как у ужей, зато у них часто вдоль спины идет зигзагообразная полоса. Гадюки могут достигать размеров до 90 см.
С гадюкой часто путают безопасную медянку. Отличить их можно по глазам: если у гадюки они вертикальные, то у медянок — круглые. На голове можно заметить черную полосу, которая проходит через глаза. Кроме того, кожа медянок выглядит гораздо более гладкой и блестящей — и всегда с медным отливом.
Радует, что в средней полосе России рептилии менее агрессивные, чем на юге.
И вообще гадюки очень пугливые и кусают для защиты. Тем не менее бдительность терять не стоит.
Что будет, если укусила змея
Гадюка может укусить человека в случае его неожиданного появления или, если он специально провоцирует змею. Как правило, укус бывает на уровне не выше колена взрослого человека. Яд обыкновенной гадюки смертелен так же, как и яд гремучей змеи. К счастью, смертельные случаи крайне редки, так как гадюка впрыскивает малое количество яда.
Что может быть после укуса:
- геморрагический отёк (покраснение и опухоль)
- некроз (омертвение тканей)
- аллергический отёк
- геморрагическое пропитывание тканей (кровоизлияние в ткани)
- нарушение функции печени и почек
Следует знать, что весной яд этой змеи более токсичен, чем летом. Видимо, за зиму он становится более концентрированным.
Как избежать укуса?
Вот несколько советов, как вести себя на территории, где могут быть змеи:
- Изучите, какие змеи бывают в вашем районе или куда вы направляетесь на отдых. Научитесь их отличать
- Всегда старайтесь следовать по тропам. Избегайте мест, особенно весной, где есть густой подлесок и скалистые участки с видом на солнышко. Избегайте поваленных деревьев, болот, топей
- Одевайтесь соответственно: в лесу лучше резиновые сапоги, брюки, заправленные в обувь. Правильная одежда поможет не только от змей, но и от клещей
- Будьте внимательны, особенно когда собираете хворост для костра весной
- Не ищите специально змей. Не тревожьте их и не контактируйте с ними
- Пользуйтесь фонариком ночью и в вечернее время
- Держите своих собак на поводке, когда отправляетесь в поход в безлюдное место
- Сообщайте о своем походе другим. Особенно когда идете одни. И главное — сообщить ориентировочное время возвращения. Не оставляйте телефон дома
Что делать, если змея укусила?
- Сохраняйте спокойствие и постарайтесь меньше двигаться. Это поможет замедлить распространение яда, если змея ядовита. Чем активнее движения, тем быстрее кровь разносит яд по организму
- Достаньте телефон или крикните друзьям, вызовите скорую или самостоятельно отправляйтесь в больницу. Если пострадавший ребенок — возьмите его на руки
- Снимите любую плотно прилегающую одежду или украшения возле места укуса, чтобы предотвратить отек
- Держите укушенную конечность на уровне сердца. Поднимите укушенную руку или (по возможности) ногу так, чтобы она находилась на уровне сердца
- Если укус пришелся в руку или ногу, необходимо наложить на нее шину, сделанную из подручных средств, например, с помощью палки. Это ограничит отек и распространение яда
- Бережно и тщательно промойте рану теплой мыльной водой. Наложите стерильную повязку.
- Не пытайтесь поймать или убить змею, ни в коем случае не накладывайте жгут и не разрезайте рану ножом
Помните! Домашние питомцы при встрече со змеей более уязвимы. Если рептилия укусила животное, его необходимо быстро доставить к ветеринарному врачу. В течение первых 15 минут нужно промыть ранку дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой препарат против аллергии. Подвижность питомца желательно ограничить.
Самые «змеиные» районы В Подмосковье:
- Волоколамский район
- Талдомский район
- Дмитровский район
- Шатурский район
Также змей можно чаще встретить в следующих населенных пунктах:
- Егорьевск
- Зарайск
- Клин
- Луховицы
- Орехово-Зуево
- Павловский Посад
- Серебряные Пруды
- Шатура
- Талдом
- Лотошино
- Серпухов
- Богородское
- Сергиев-Посад
- Можайск