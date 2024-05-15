Гад ползучий. Педиатр рассказал, где больше змей и что делать при укусе

С гадюкой часто путают безопасную медянку. Отличить их можно по глазам: если у гадюки они вертикальные, то у медянок — круглые. На голове можно заметить черную полосу, которая проходит через глаза. Кроме того, кожа медянок выглядит гораздо более гладкой и блестящей — и всегда с медным отливом.