Фронтмен KISS Пол Стэнли назвал лучшее качество Джина Симмонса

«Быть со мной рядом иногда непросто, и ему порой приходилось меня терпеть, но нашим приоритетом всегда были KISS. Из-за чего бы мы с ним ни спорили все эти годы, мы ни за что не были готовы потерять группу. Все семьи ругаются, но остаются семьей».