Фронтмен KISS Пол Стэнли назвал лучшее качество Джина Симмонса

Стэнли признался, что считает семью Джина своей, поэтому регулярно интересуется их новостями.
Бывший лидер KISS также поделился секретом, который помог музыкантам выстроить отношения и так долго существовать бок о бок.
«Быть со мной рядом иногда непросто, и ему порой приходилось меня терпеть, но нашим приоритетом всегда были KISS. Из-за чего бы мы с ним ни спорили все эти годы, мы ни за что не были готовы потерять группу. Все семьи ругаются, но остаются семьей».
Музыкант подчеркнул, что сейчас его отношения с товарищем «лучше, чем когда-либо», передает Blabbermouth. Все дело в том, что теперь им просто «не о чем ругаться».
Напомним, что Стэнли и Симмонс собрали KISS в далеком 1973 году. Состав группы не раз менялся, но сооснователи все время оставались в составе. В декабре 2023 года коллектив отыграл последний концерт, а вскоре после этого стало известно об их планах создать виртуальное шоу с участием аватаров.