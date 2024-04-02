Французские власти изъяли картины русских художников стоимостью €100 млн

Примечательно, что в 2015 году Хатиб купил 49% работ из коллекции картин Ицхака Заруга, владельца галереи в Висбадене. Однако вскоре работы были конфискованы по подозрению в подделке, сам арт-дилер заключен в тюрьму. Однако в 2018 году суд снял обвинения с Заруга, произведения искусства были возвращены в коллекцию Хатиба. Впрочем, спустя некоторое время произошла кража картин.