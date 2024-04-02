Французские власти изъяли картины русских художников стоимостью €100 млн

Французские власти изъяли из художественной лаборатории в Париже более 100 работ российских художников-авангардистов. По данным правоохранительных органов, все работы были украдены из хранилища частного коллекционера. Об этом сообщает Art Newspaper.
Среди изъятых полотен — произведения Василия Кандинского, Казимира Малевича и Натальи Гончаровой. Общая стоимость картин оценивается в более чем €100 млн.
Известно, что произведения искусства принадлежали инвестору и бизнесмену палестинского происхождения Усману Хатибу. В декабре 2019 года неизвестные украли работы из хранилища, арендованного предпринимателем в немецком Висбадене.
Примечательно, что изъятие работ в Париже далеко не первое. В прошлом году аналогичная конфискация состоялась во Франкфурте. Тогда власти изъяли сотни работ, которые принадлежали Хатибу. Адвокат бизнесмена отмечал, что после проведенной операции в общей сложности несколько сотен работ пришлось реставрировать.
Теперь предприниматель намерен вернуть еще около 900 картин из семейной коллекции. По имеющимся данным, некоторые из них уже были проданы на аукционах в Израиле, Франции и Монако.
«Мы будем следить за преступниками по всему миру и продолжать восстанавливать наше имущество. Призываем всех, кто рассматривает возможность покупки картин русских авангардных художников, тщательно проверить происхождение полотен и убедиться, что это не украденная работа, принадлежащая нашей семье», — заявил сын бизнесмена, Кастро Бен Леон Лоуренс Джайюси.
Примечательно, что в 2015 году Хатиб купил 49% работ из коллекции картин Ицхака Заруга, владельца галереи в Висбадене. Однако вскоре работы были конфискованы по подозрению в подделке, сам арт-дилер заключен в тюрьму. Однако в 2018 году суд снял обвинения с Заруга, произведения искусства были возвращены в коллекцию Хатиба. Впрочем, спустя некоторое время произошла кража картин.
Сын бизнесмена заявил, что знает личность похитителя и даже пытался вернуть работы путем переговоров, однако это было безрезультатно. В 2022 году произведения искусства начали выставлять на аукционы в Израиле и Франции.