Фрагмент статуи Рамзеса II вернули из Швейцарии в Египет

«Посольство Египта в Берне возвратило на родину уникальный древнеегипетский артефакт, возраст которого составляет не менее 3,4 тыс. лет, — фрагмент статуи фараона Рамзеса II, переданный в дипмиссию в июле 2023 года. Сегодня МИД в лице замминистра по делам культуры официально вручил контейнер с доставленной из Швейцарии реликвией представителям Министерства туризма и по делам древностей Египта», — говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).