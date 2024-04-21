Фрагмент статуи Рамзеса II вернули из Швейцарии в Египет

КАИР, 21 апреля. /ТАСС/. Фрагмент статуи фараона Рамзеса II, конфискованный в Женеве в рамках уголовного разбирательства и переданный в июле 2023 года посольству Египта в Берне, вернулся на родину. Об этом сообщило египетское министерство иностранных дел.
«Посольство Египта в Берне возвратило на родину уникальный древнеегипетский артефакт, возраст которого составляет не менее 3,4 тыс. лет, — фрагмент статуи фараона Рамзеса II, переданный в дипмиссию в июле 2023 года. Сегодня МИД в лице замминистра по делам культуры официально вручил контейнер с доставленной из Швейцарии реликвией представителям Министерства туризма и по делам древностей Египта», — говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В МИД Египта добавили, что доставка фрагмента статуи на родину была осуществлена бесплатно специальным рейсом авиакомпании EgyptAir. Успешно проведенная реституция памятника, по мнению дипломатов, «демонстрирует, что сотрудничество между посольством Египта в Берне и швейцарским Федеральным управлением культуры только крепнет, в результате чего Каир смог вернуть себе ряд артефактов, оказавшихся в Швейцарии».
3 июля 2023 года пресс-служба швейцарского правительства сообщила о возвращении Египту фрагмента статуи фараона Рамзеса II, конфискованного в рамках уголовного разбирательства. Каменная скульптура фараона является частью групповой статуи, где Рамзес II сидит рядом с различными египетскими божествами. Фрагмент был украден в конце 1980-х — начале 1990-х годов из храма в Абидосе в Египте. Артефакт был привезен в Швейцарию транзитом через разные страны и позднее был изъят властями в соответствии с федеральным законом о международной передаче культурных ценностей.
Рамзес II Великий из XIX династии Нового царства, правивший приблизительно с 1279 по 1213 год до н. э., — один из наиболее известных фараонов Древнего Египта, при котором страна достигла своего расцвета. За время его правления были отмечены достижения в развитии астрономии и философии, возведены сотни дворцовых храмов.