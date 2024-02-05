Фотографы показали лучшие подводные снимки 2023 года

На работах прошедшего года красуются: стая из почти 100 дельфинов-спиннеров у берегов Египта; пятнистый осьминог, поднимающийся со дна моря недалеко от Ноли (Италия); карликовый кальмар, который в ночной темноте ловит креветку у берегов Японии; и ряд мозговых кораллов, погруженных в питомник на Виргинских островах США.