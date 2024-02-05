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Фотографы показали лучшие подводные снимки 2023 года

Охота на креветку, отдыхающие в Египте дельфины и Плывущая тайская макака.
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Жюри конкурса Ocean Art («Искусство океана») объявило победителей 2023 года. В 12-м по счету соревновании участвовали тысячи фотографов из более чем 90 стран мира.

Цель Ocean Art 2023 — демонстрация красоты подводного мира через призму снимков фотохудожников. Конкурс проводится журналом Underwater Photography Guide.

На работах прошедшего года красуются: стая из почти 100 дельфинов-спиннеров у берегов Египта; пятнистый осьминог, поднимающийся со дна моря недалеко от Ноли (Италия); карликовый кальмар, который в ночной темноте ловит креветку у берегов Японии; и ряд мозговых кораллов, погруженных в питомник на Виргинских островах США.

В отличие от многие конкурсов, в Ocean Art разрешалось использовать ИИ для улучшения качества фото. Исключением стали две новые категории — «Подводное цифровое искусство» и «Подводная мода».

Победители получили призы стоимостью более 120 тысяч долларов США (10,9 миллионов рублей), представленные курортами для подводного плавания, производителями яхт для дайвинга и подводного фотооборудования. Снимки-победители доступны на сайте фотоконкурса.

Это не единственное соревнование прошедшего года, на которое стоит обратить внимание. Недавно мы собрали победителей самых престижных фотоконкурсов 2023-го.

Олеся Маевская