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Фотограф случайно запечатлел редкую птицу в Орегоне

Это, возможно, первые официальные снимки редкого голубого скального дрозда в Северной Америке.

Источник: Michael Sanchez

Фотограф Майкл Санчес из США в Орегоне у водопада случайно запечатлел редкую птицу — голубого скального дрозда. Ранее он был замечен в Северной Америке только в 1997 году. Об этом пишет The Guardian.

Санчес настраивал камеру, чтобы сфотографировать водопад в орегонском Хаг-Пойнте на рассвете, когда заметил маленькую голубую птичку. Он сделал несколько снимков, не придав этому значения.

Когда американец просматривал снимки, он решил опубликовать фотографию с птичкой в социальной сети. Вскоре после этого с Санчесом связался орнитолог. Он объяснил, что по уникальному сине-каштановому оперению пернатое похоже на самца голубого скалистого дрозда.

Через четыре дня после того, как Санчес сфотографировал птицу, подобная особь была замечена на островах Фараллон у побережья Сан-Франциско. Остается загадкой, это то же пернатое, что запечатлел фотограф, или другое.

Этот вид обитает в Восточной Азии, поэтому специалисты предполагают, что-либо птицу принесло ветром, либо «у нее плохая навигация». Также орнитологи рассказали, что, возможно, особь приземлилась на корабль и доплыла до Северной Америки.

Ранее в аэропорту Жуковский в Киргизии было обнаружено 19 редких попугаев.

Анна Морозова