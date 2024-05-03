Фотограф случайно запечатлел редкую птицу в Орегоне

Фотограф Майкл Санчес из США в Орегоне у водопада случайно запечатлел редкую птицу — голубого скального дрозда. Ранее он был замечен в Северной Америке только в 1997 году. Об этом пишет The Guardian.
Санчес настраивал камеру, чтобы сфотографировать водопад в орегонском Хаг-Пойнте на рассвете, когда заметил маленькую голубую птичку. Он сделал несколько снимков, не придав этому значения.
Когда американец просматривал снимки, он решил опубликовать фотографию с птичкой в социальной сети. Вскоре после этого с Санчесом связался орнитолог. Он объяснил, что по уникальному сине-каштановому оперению пернатое похоже на самца голубого скалистого дрозда.
Через четыре дня после того, как Санчес сфотографировал птицу, подобная особь была замечена на островах Фараллон у побережья Сан-Франциско. Остается загадкой, это то же пернатое, что запечатлел фотограф, или другое.
Этот вид обитает в Восточной Азии, поэтому специалисты предполагают, что-либо птицу принесло ветром, либо «у нее плохая навигация». Также орнитологи рассказали, что, возможно, особь приземлилась на корабль и доплыла до Северной Америки.
Ранее в аэропорту Жуковский в Киргизии было обнаружено 19 редких попугаев.
Анна Морозова