Фокусы ИИ. Умные часы научили предсказывать аритмию за 30 мин. до её начала

Учитывая, что для такого диагноза достаточно умных часов (у кого их сегодня нет) и специального приложения к смартфону (они есть у всех), это открытие имеет очень большое практическое значение. Статья о нем опубликована в журнале Patterns, ведущем научном издании по ИИ и big data (большие данные).
Самый известный такой больной — президент США.
Фибрилляция предсердий, или мерцалка, как ее чаще называют врачи и больные, самая распространенная сердечная аритмия во всем мире: в 2019 году ею страдали около 59 миллионов человек.
Самый известный такой больной — президент США Джо Байден. У него уже постоянная форма мерцательной аритмии. Поэтому, он каждый день принимает сильный препарат, разжижающий кровь. Это необходимо для того, чтобы в предсердиях сердца не формировались тромбы. Они имеют склонность отрываться и «улетать» в мозг, приводя к инсультам.
Еще мерцалка чревата развитием сердечной недостаточности и даже деменции. Как тут опять не вспомнить Байдена и его главную болезнь. Думается, если бы ему своевременно купировали приступы этой аритмии, с которых болезнь обычно и начинается, то она не стала бы постоянной. И значит, с памятью и ориентацией у старика Джо было бы наверно получше. А помочь в этом ему могли бы такие умные часы, которые ученые «натаскали» на диагностику фибрилляции предсердий.
ИИ в данном случае примитивен до неприличия.
Ученые на основе ИИ разработали систему WARN (Warning of Atrial fibrillation — «Предупреждение о фибрилляции предсердий»), которую можно установить на смартфоне, и она будет анализировать сердечные сокращения, получая информацию о них от умных часов.
Как ни удивятся многие, ИИ в данном случае примитивен до неприличия. Чтобы предсказать, будет приступ мерцалки или нет, ИИ анализирует простейший показатель — длительность сердечного цикла (одно сокращение сердца). Его определяют по самой простейшей ЭКГ, которую фиксируют часы.
Никакого полета мысли тут нет, только умение быстро считать. Это типичное открытие для ИИ, и недоступное для интеллекта человеческого. Хомо сапиенсу трудно держать в памяти информацию о длительности примерно 600−800 тысячах сердечных циклов, и сопоставляя их, выявить закономерность. А для ИИ это задачка примерно такая же, как для нас вычислить, сколько будет дважды два.
Сначала ученые «прогнали» через ИИ информацию о холтеровском мониторировании 270 пациентов из Ухани, у которых развилась мерцалка. И на основании этого ИИ выявил типичные изменения длительности сердечного цикла, предшествующие приступу.
Сплошные плюсы, и ни одного минуса.
«Наши устройства могут использоваться пациентами ежедневно, и поэтому они открывают возможности для мониторинга в реальном времени и раннего предупреждения мерцательной аритмии», — говорит один из авторов исследования д-р Артур Монтанари из Северо-Западного университета в Иллинойсе.
Теперь представьте, как это выглядит на практике. Человек с высоким риском развития мерцательной аритмии носит умные часы с системой WARN, и она предсказывает ему заранее, что скоро будет приступ. Быстрый прием лекарств может предупредить развитие аритмии. А если она все-таки разовьется, раннее начало лечения существенно более эффективно — снижает риск того, что аритмия перейдет в постоянную форму, как у Байдена.
И значит, пациенту не нужно будет принимать дорогие лекарства, чреватые побочными действиями. Плюс, у него не будет повышен риск серьезных осложнений аритмии. И наконец, нет необходимости восстанавливать сердечный ритм с помощью серьезных вмешательств — так называемой абляции (разрушение зон в сердце, запускающих аритмию) или установки искусственного водителя ритма.