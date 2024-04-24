Фокусы ИИ. Умные часы научили предсказывать аритмию за 30 мин. до её начала

Еще мерцалка чревата развитием сердечной недостаточности и даже деменции. Как тут опять не вспомнить Байдена и его главную болезнь. Думается, если бы ему своевременно купировали приступы этой аритмии, с которых болезнь обычно и начинается, то она не стала бы постоянной. И значит, с памятью и ориентацией у старика Джо было бы наверно получше. А помочь в этом ему могли бы такие умные часы, которые ученые «натаскали» на диагностику фибрилляции предсердий.