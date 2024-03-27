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ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 «МИР 19»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ФМБА получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса «МИР 19», сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Источник: РИА "Новости"

«В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата “МИР 19”, по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата», — рассказали в организации.

Доклинические и клинические исследования лекарства продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность.

Как объяснили в ФМБА, препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.

«МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

Его производят на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.