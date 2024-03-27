ФМБА получило постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 «МИР 19»

«В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата “МИР 19”, по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата», — рассказали в организации.
Доклинические и клинические исследования лекарства продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность.
Как объяснили в ФМБА, препарат избирательно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.
«МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
Его производят на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА.