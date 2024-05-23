Физики в численном эксперименте воспроизвели и изучили двойной вихревой жгут

«Двойной вихревой жгут — эффект вихревого течения в газовой или водной средах. Это физическое явление, в природе которого следует лучше разобраться, чтобы сделать сжигание угля для производства электроэнергии продуктивнее и экологичнее. Также этот эффект важен для работы фотокаталитических преобразователей, которые помогают превратить диоксид углерода (CO2) в топливо на основе метана (CH4). Кстати, в турбинах гидроэлектростанций вода тоже может создавать такие “жгуты”, но там этот эффект считается одним из негативных, подлежащих устранению», — продолжил Андрей Сентябов.