Физики рассказали, каким законам подчиняются снежинки

Ученые из США проследили за движением разных типов снежинок при высокой турбулентности в горах и установили математическую закономерность, которая управляет их падением. Исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.

В горах на высоте 2,6 тысячи метров над уровнем моря специалисты установили приборы, при помощи которых впервые удалось измерить размеры, массу, плотность и структуру каждой падающей снежинки. Также ученые проследили за реакцией кристаллов на порывы ветра и турбулентность.

Полученные данные показали, что ускорение свободного падения (g) снежинок не зависит от их формы и размеров, а подчиняются только числу Стокса — оно отражает, насколько быстро частица реагирует на движения окружающей их среды, в том числе воздуха или жидкостей. По словам исследователей, это касалось как g, так и изменений формы кристаллов по мере приближения к поверхности Земли.

Какими бы красивыми ни были снежинки и снежный покров, употреблять его в пищу нельзя, объяснили ученые.

Анна Морозова