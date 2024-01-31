Физики обнаружили доказательства обратимости времени

Новый эксперимент, проведенный исследователями из Технического университета Дармштадта (Германия) и Университета Роскилле (Дания), показал, что в некоторых материалах время может идти по-другому. Так изучение свойств стекла выявило физические доказательства обратимости материальной меры времени. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.
Мы легко можем представить себе ржавчину старой машины, выветренные статуи или разложение выброшенного на берег затонувшего корабля. Однако такие материалы, как стекло, могут медленно изменяться способами, не имеющими ничего общего с внешними коррозионными силами.
Некристаллические вещества меняются в соответствии с собственными энтропийными часами (вероятном времени пребывания в конкретном состоянии). Можно представить этот процесс в своего рода теории относительности, основанной не на гравитации или ускорении, а на постоянной реконфигурации различных молекул, термодинамически встающих на свои места. Физики описывают эту меру старения как материальное время.
Хотя эта концепция существует с начала 1970-х годов, ее правильность никогда не подвергалась экспериментальным измерениям. И на это есть веская причина: стекло стареет медленно, и этот момент невозможно уловить, просто наблюдая за ним. Авторы исследования использовали высокочувствительную видеокамеру для записи рассеянного лазерного света, который при попадании на образец стекла образовывал интерференционные картины.
Их можно статистически интерпретировать как колебания, передающие ощущение материального времени внутри трех различных стеклообразующих веществ. Исследователи обнаружили доказательства того, что время обратимо на молекулярном уровне: частицы толкают и притягивают друг друга в новое расположение. Посмотрев запись в обратном порядке, можно подумать, что изначально действие развивалось именно так.
Недавно ученые Испании и Германии обнаружили фундаментальную асимметрию между скоростью нагрева и скоростью охлаждения, объяснив с помощью математической модели, почему первый процесс протекает быстрее второго.
Олеся Маевская