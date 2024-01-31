Физики обнаружили доказательства обратимости времени

Хотя эта концепция существует с начала 1970-х годов, ее правильность никогда не подвергалась экспериментальным измерениям. И на это есть веская причина: стекло стареет медленно, и этот момент невозможно уловить, просто наблюдая за ним. Авторы исследования использовали высокочувствительную видеокамеру для записи рассеянного лазерного света, который при попадании на образец стекла образовывал интерференционные картины.