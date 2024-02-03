Физики назвали главное препятствие для создания функционального космического лифта

Тем не менее у ученых есть надежда, что подходящие материалы появятся в обозримом будущем. Одними из возможных кандидатов могут стать нанотрубки из нитрида бора, алмазные нанонити и графен. Все они сочетают низкую плотность и высокую прочность на разрыв.