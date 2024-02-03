Физики назвали главное препятствие для создания функционального космического лифта

Первым идею космического лифта предложил российский ученый, философ и основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский в конце XIX века. Идея Циолковского предполагала строительство линии, способной преодолеть геостационарную орбиту — высоту, на которой объекты в космосе вращаются синхронно с вращением Земли. Геостационарная орбита находится в 35786 километрах над поверхностью нашей планеты.
Теоретически, расположенный за пределами геостационарной обриты спутник будет стабилизировать лифтовый трос за счет комбинации сил — притяжения Земли и центробежной силы ее вращения.
Тем не менее у ученых есть надежда, что подходящие материалы появятся в обозримом будущем. Одними из возможных кандидатов могут стать нанотрубки из нитрида бора, алмазные нанонити и графен. Все они сочетают низкую плотность и высокую прочность на разрыв.
Углеродные нанотрубки могли бы стать идеальным вариантом, однако исследователи пока не знают, как перенести их наноразмерные свойства в мегаструктурный масштаб.
По словам физиков, если космический лифт перестанет быть научной фантастикой, это позволит удешевить вывод груза с нынешних $10 тыс. до $200−300 за килограмм полезной нагрузки. Такая система даст человечеству строить масштабные объекты за пределами Земли.