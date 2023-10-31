Физики из России и Европы отточили навык управления «жидким светом»

ТАСС, 31 октября. Российские и европейские физики разработали подход, позволяющий гибко управлять энергетическими свойствами «жидкого света», экзотической квантовой субстанции со свойствами света и материи, а также плотностью его частиц и другими параметрами. Это приближает ученых к созданию нового класса высокоскоростной электроники, сообщила пресс-служба Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ). Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

«Группе ученых-физиков удалось совершить качественный скачок на пути создания нетрадиционных вычислительных технологий, значительно продвинувшись в решении задачи пространственной манипуляции и управления энергией “жидкого света” при комнатной температуре. Эта разработка открывает новую главу в исследовании полностью оптических высокоскоростных логических устройств», — говорится в сообщении.

Квантовый жидкий свет представляет собой поток поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию квазичастицы возбуждения среды (экситона) и частицы света — фотона. Наличие материальной составляющей открывает возможность управлять «свето-жидкостью». В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако российским и зарубежным ученым удалось несколько лет назад показать, что они могут возникать и при комнатной температуре.

Группа ученых под руководством профессора Сколтеха Павлоса Лагудакиса разработала подход, который позволяет относительно простым образом манипулировать квантовыми свойствами и положением «жидкого света» при помощи прослойки из фторсодержащего полимера. Он взаимодействует со светом не совсем так, как это делает резонатор — оптическая конструкция, внутри которой заточен «жидкий свет».

Облучение этой прослойки при помощи лучей лазеров разных цветов позволяет управлять оптическими свойствами среды, в которой зарождается «жидкий свет», при комнатной температуре. Это дает ученым возможность очень гибко и быстро управлять плотностью, структурой и энергетическими характеристиками субстанции при помощи только фотонов, что критически важно для разработки поляритонных вычислительных устройств на базе «жидкого света».

«Этот прорыв открывает новую эру исследований органических поляритонных платформ, которые лягут в основу прочного фундамента вычислений на основе “жидкого света” при комнатной температуре. Теперь мы сможем в полной мере использовать возможности таких удивительных квазичастиц, как поляритоны. Буквально на наших глазах рождаются технологии будущего», — сказал научный сотрудник Сколтеха Антон Путинцев, чьи слова передает пресс-служба вуза.