Физик рассказал, может ли молния ударить в зонт

«Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, “притянуть” молнию и стать причиной несчастного случая. Теоретически такое возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Соответственно, если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, и держит зонт высоко над головой, то вероятность удара ненулевая. Риск повышается, если человек с зонтом находится в поле, вдалеке от зданий или сооружений. В этом случае зонт лучше закрыть, а самому лечь на землю», — объяснил он.